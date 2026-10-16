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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Instituto por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Defensa y Justicia e Instituto se enfrentan este viernes 16 de octubre, en el Estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Defensa y Justicia vs. Instituto Cordoba, Torneo Clausura
Defensa y Justicia vs. Instituto Cordoba, Torneo Clausura

Defensa y Justicia recibe a Instituto este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello. Arriba de la tabla del Clausura hay apenas dos puntos de diferencia y ese detalle le da otro condimento al cruce entre Defensa y Justicia e Instituto.

El que gane se mete de lleno en la pelea por la cima del torneo, algo que para ninguno de los dos es un dato menor a esta altura del campeonato.

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La actualidad de ambos equipos

Defensa y Justicia llega segundo con 24 puntos en 12 partidos y viene de un presente sólido: goleó 3-0 a San Lorenzo en su cancha y después se impuso 2-0 como visitante ante Unión. Antes había rescatado un empate 2-2 frente a Central Córdoba, así que la racha reciente muestra a un equipo que no pierde hace varias fechas.

Instituto es el puntero del Clausura con 26 unidades y también atraviesa un buen momento, aunque el envión se frenó un poco el fin de semana pasado con el 2-2 ante Boca Juniors en condición de local. Antes de eso había sido una apisonadora: 4-1 a Independiente de visitante y 3-1 a Talleres en su estadio, resultados que explican por qué lidera la tabla.

El historial entre Defensa y Justicia e Instituto

La historia reciente entre ambos tiene un claro dominador: de los 20 enfrentamientos, Instituto se quedó con 11 victorias por las 6 de Defensa y Justicia, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia, 27 a 14 a favor del equipo cordobés.

Los últimos cruces confirman esa tendencia. En 2026 Instituto ganó 2-0 y en 2024 había goleado 4-1, así que Defensa y Justicia llega con la necesidad de cortar una racha que se le hizo cuesta arriba en el historial directo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/04/2026Instituto vs. Defensa y Justicia2-0Liga Profesional Argentina
24/08/2024Instituto vs. Defensa y Justicia4-1Liga Profesional Argentina
15/04/2023Defensa y Justicia vs. Instituto1-0Liga Profesional Argentina
07/06/2014Defensa y Justicia vs. Instituto1-0Primera Nacional
08/12/2013Instituto vs. Defensa y Justicia1-1Primera Nacional
14/04/2013Instituto vs. Defensa y Justicia1-0Primera Nacional
13/10/2012Defensa y Justicia vs. Instituto0-3Primera Nacional
03/04/2012Instituto vs. Defensa y Justicia2-1Primera Nacional
29/09/2011Defensa y Justicia vs. Instituto1-3Primera Nacional
02/04/2011Defensa y Justicia vs. Instituto2-0Primera Nacional

Horario del partido

  • Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
  • Sudamérica: TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Boca Juniors vs. Talleres — viernes 16 de octubre, 21:30 hs
  • Banfield vs. Argentinos Juniors — sábado 17 de octubre, 15:00 hs
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Platense vs. Lanús — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
  • Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
  • Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
  • Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
  • Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs
  • Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Defensa y Justicia e Instituto se enfrentan este viernes 16 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Defensa y Justicia suma 24 puntos en el torneo.
  • Instituto suma 26 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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