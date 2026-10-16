Dónde ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Instituto por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Defensa y Justicia e Instituto se enfrentan este viernes 16 de octubre, en el Estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Defensa y Justicia recibe a Instituto este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello. Arriba de la tabla del Clausura hay apenas dos puntos de diferencia y ese detalle le da otro condimento al cruce entre Defensa y Justicia e Instituto.

El que gane se mete de lleno en la pelea por la cima del torneo, algo que para ninguno de los dos es un dato menor a esta altura del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

Defensa y Justicia llega segundo con 24 puntos en 12 partidos y viene de un presente sólido: goleó 3-0 a San Lorenzo en su cancha y después se impuso 2-0 como visitante ante Unión. Antes había rescatado un empate 2-2 frente a Central Córdoba, así que la racha reciente muestra a un equipo que no pierde hace varias fechas.

Instituto es el puntero del Clausura con 26 unidades y también atraviesa un buen momento, aunque el envión se frenó un poco el fin de semana pasado con el 2-2 ante Boca Juniors en condición de local. Antes de eso había sido una apisonadora: 4-1 a Independiente de visitante y 3-1 a Talleres en su estadio, resultados que explican por qué lidera la tabla.

El historial entre Defensa y Justicia e Instituto

La historia reciente entre ambos tiene un claro dominador: de los 20 enfrentamientos, Instituto se quedó con 11 victorias por las 6 de Defensa y Justicia, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia, 27 a 14 a favor del equipo cordobés.

Los últimos cruces confirman esa tendencia. En 2026 Instituto ganó 2-0 y en 2024 había goleado 4-1, así que Defensa y Justicia llega con la necesidad de cortar una racha que se le hizo cuesta arriba en el historial directo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/04/2026 Instituto vs. Defensa y Justicia 2-0 Liga Profesional Argentina 24/08/2024 Instituto vs. Defensa y Justicia 4-1 Liga Profesional Argentina 15/04/2023 Defensa y Justicia vs. Instituto 1-0 Liga Profesional Argentina 07/06/2014 Defensa y Justicia vs. Instituto 1-0 Primera Nacional 08/12/2013 Instituto vs. Defensa y Justicia 1-1 Primera Nacional 14/04/2013 Instituto vs. Defensa y Justicia 1-0 Primera Nacional 13/10/2012 Defensa y Justicia vs. Instituto 0-3 Primera Nacional 03/04/2012 Instituto vs. Defensa y Justicia 2-1 Primera Nacional 29/09/2011 Defensa y Justicia vs. Instituto 1-3 Primera Nacional 02/04/2011 Defensa y Justicia vs. Instituto 2-0 Primera Nacional

Horario del partido

Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium

ESPN Premium, Disney+ Premium Sudamérica: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Boca Juniors vs. Talleres — viernes 16 de octubre, 21:30 hs

Banfield vs. Argentinos Juniors — sábado 17 de octubre, 15:00 hs

Independiente Rivadavia vs. Tigre — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Platense vs. Lanús — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs

Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs

Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs

Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs

Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs

Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

Defensa y Justicia e Instituto se enfrentan este viernes 16 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.

se enfrentan este viernes 16 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium .

y . Defensa y Justicia suma 24 puntos en el torneo.

suma 24 puntos en el torneo. Instituto suma 26 puntos en el torneo.