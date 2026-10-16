Dónde ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Instituto por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Defensa y Justicia recibe a Instituto este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello. Arriba de la tabla del Clausura hay apenas dos puntos de diferencia y ese detalle le da otro condimento al cruce entre Defensa y Justicia e Instituto.
El que gane se mete de lleno en la pelea por la cima del torneo, algo que para ninguno de los dos es un dato menor a esta altura del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
Defensa y Justicia llega segundo con 24 puntos en 12 partidos y viene de un presente sólido: goleó 3-0 a San Lorenzo en su cancha y después se impuso 2-0 como visitante ante Unión. Antes había rescatado un empate 2-2 frente a Central Córdoba, así que la racha reciente muestra a un equipo que no pierde hace varias fechas.
Instituto es el puntero del Clausura con 26 unidades y también atraviesa un buen momento, aunque el envión se frenó un poco el fin de semana pasado con el 2-2 ante Boca Juniors en condición de local. Antes de eso había sido una apisonadora: 4-1 a Independiente de visitante y 3-1 a Talleres en su estadio, resultados que explican por qué lidera la tabla.
El historial entre Defensa y Justicia e Instituto
La historia reciente entre ambos tiene un claro dominador: de los 20 enfrentamientos, Instituto se quedó con 11 victorias por las 6 de Defensa y Justicia, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia, 27 a 14 a favor del equipo cordobés.
Los últimos cruces confirman esa tendencia. En 2026 Instituto ganó 2-0 y en 2024 había goleado 4-1, así que Defensa y Justicia llega con la necesidad de cortar una racha que se le hizo cuesta arriba en el historial directo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/04/2026
|Instituto vs. Defensa y Justicia
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|24/08/2024
|Instituto vs. Defensa y Justicia
|4-1
|Liga Profesional Argentina
|15/04/2023
|Defensa y Justicia vs. Instituto
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|07/06/2014
|Defensa y Justicia vs. Instituto
|1-0
|Primera Nacional
|08/12/2013
|Instituto vs. Defensa y Justicia
|1-1
|Primera Nacional
|14/04/2013
|Instituto vs. Defensa y Justicia
|1-0
|Primera Nacional
|13/10/2012
|Defensa y Justicia vs. Instituto
|0-3
|Primera Nacional
|03/04/2012
|Instituto vs. Defensa y Justicia
|2-1
|Primera Nacional
|29/09/2011
|Defensa y Justicia vs. Instituto
|1-3
|Primera Nacional
|02/04/2011
|Defensa y Justicia vs. Instituto
|2-0
|Primera Nacional
Horario del partido
- Argentina: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
- Sudamérica: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Boca Juniors vs. Talleres — viernes 16 de octubre, 21:30 hs
- Banfield vs. Argentinos Juniors — sábado 17 de octubre, 15:00 hs
- Independiente Rivadavia vs. Tigre — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Platense vs. Lanús — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
- Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
- Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
- Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
- Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs
- Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Defensa y Justicia e Instituto se enfrentan este viernes 16 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Defensa y Justicia suma 24 puntos en el torneo.
- Instituto suma 26 puntos en el torneo.