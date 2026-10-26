Dónde ver EN VIVO Instituto vs. Deportivo Riestra por la fecha 14 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Instituto y Deportivo Riestra se enfrentan este lunes 26 de octubre, en el Estadio Presidente Peron, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Instituto recibe a Deportivo Riestra este lunes 26 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Peron. El líder del campeonato llega con la chance de estirar la ventaja en la cima y no piensa relajarse pese a enfrentar a un rival que pelea en otra zona de la tabla.

Instituto pelea por mantenerse arriba de las 30 posiciones y necesita sostener el nivel que lo instaló como candidato en este Clausura. Para Deportivo Riestra, en cambio, el objetivo pasa por sumar de a poco y no perder pisada en la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Instituto llega como puntero con 29 puntos en 13 fechas y una racha que ilusiona: ganó de visitante ante Defensa y Justicia, empató con Boca Juniors en su cancha y antes había goleado 4-1 a Independiente también afuera. El equipo cordobés muestra solidez tanto de local como de visitante, algo que no es nada menor a esta altura del torneo.

Deportivo Riestra está 13° con 12 unidades y su presente es más parejo: empató 1-1 con Unión, cayó 0-1 ante San Lorenzo y también igualó con Central Córdoba. No gana hace tres fechas, pero tampoco se desangra, y llega a este cruce con la idea de sacar algo ante el líder.

El historial entre Instituto y Deportivo Riestra

El historial favorece claramente a Instituto, que ganó 5 de los 10 enfrentamientos directos contra 1 de Deportivo Riestra, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 12 a 6 a su favor en el total de la serie.

En los últimos cruces la tendencia se mantuvo pareja, con triunfos repartidos y algún empate sin goles, aunque el más reciente, en abril de este año, terminó con victoria de Instituto por la mínima.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Deportivo Riestra vs. Instituto 0-1 Liga Profesional Argentina 20/10/2025 Deportivo Riestra vs. Instituto 1-0 Liga Profesional Argentina 13/04/2025 Instituto vs. Deportivo Riestra 3-0 Liga Profesional Argentina 01/12/2024 Instituto vs. Deportivo Riestra 2-1 Liga Profesional Argentina 25/01/2024 Instituto vs. Deportivo Riestra 0-0 Liga Profesional Argentina 08/06/2023 Instituto vs. Deportivo Riestra 2-1 Copa Argentina 13/08/2022 Instituto vs. Deportivo Riestra 1-1 Primera Nacional 22/02/2020 Instituto vs. Deportivo Riestra 0-0 Primera Nacional 02/09/2019 Deportivo Riestra vs. Instituto 0-0 Primera Nacional 26/02/2018 Deportivo Riestra vs. Instituto 2-3 Primera Nacional

Horario del partido

Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Venezuela: TyC Sports Internacional, inter

TyC Sports Internacional, inter México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX Centroamérica: TyC Sports Internacional

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

Instituto y Deportivo Riestra se enfrentan este lunes 26 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.

se enfrentan este lunes 26 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max .

y . Instituto suma 29 puntos en el torneo.

suma 29 puntos en el torneo. Deportivo Riestra suma 12 puntos en el torneo.