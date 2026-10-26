Dónde ver EN VIVO Instituto vs. Deportivo Riestra por la fecha 14 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Instituto recibe a Deportivo Riestra este lunes 26 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Peron. El líder del campeonato llega con la chance de estirar la ventaja en la cima y no piensa relajarse pese a enfrentar a un rival que pelea en otra zona de la tabla.
Instituto pelea por mantenerse arriba de las 30 posiciones y necesita sostener el nivel que lo instaló como candidato en este Clausura. Para Deportivo Riestra, en cambio, el objetivo pasa por sumar de a poco y no perder pisada en la mitad de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Instituto llega como puntero con 29 puntos en 13 fechas y una racha que ilusiona: ganó de visitante ante Defensa y Justicia, empató con Boca Juniors en su cancha y antes había goleado 4-1 a Independiente también afuera. El equipo cordobés muestra solidez tanto de local como de visitante, algo que no es nada menor a esta altura del torneo.
Deportivo Riestra está 13° con 12 unidades y su presente es más parejo: empató 1-1 con Unión, cayó 0-1 ante San Lorenzo y también igualó con Central Córdoba. No gana hace tres fechas, pero tampoco se desangra, y llega a este cruce con la idea de sacar algo ante el líder.
El historial entre Instituto y Deportivo Riestra
El historial favorece claramente a Instituto, que ganó 5 de los 10 enfrentamientos directos contra 1 de Deportivo Riestra, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 12 a 6 a su favor en el total de la serie.
En los últimos cruces la tendencia se mantuvo pareja, con triunfos repartidos y algún empate sin goles, aunque el más reciente, en abril de este año, terminó con victoria de Instituto por la mínima.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Deportivo Riestra vs. Instituto
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|20/10/2025
|Deportivo Riestra vs. Instituto
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|13/04/2025
|Instituto vs. Deportivo Riestra
|3-0
|Liga Profesional Argentina
|01/12/2024
|Instituto vs. Deportivo Riestra
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|25/01/2024
|Instituto vs. Deportivo Riestra
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|08/06/2023
|Instituto vs. Deportivo Riestra
|2-1
|Copa Argentina
|13/08/2022
|Instituto vs. Deportivo Riestra
|1-1
|Primera Nacional
|22/02/2020
|Instituto vs. Deportivo Riestra
|0-0
|Primera Nacional
|02/09/2019
|Deportivo Riestra vs. Instituto
|0-0
|Primera Nacional
|26/02/2018
|Deportivo Riestra vs. Instituto
|2-3
|Primera Nacional
Horario del partido
- Argentina: 21:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- México: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
- Centroamérica: TyC Sports Internacional
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs
- Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Instituto y Deportivo Riestra se enfrentan este lunes 26 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Instituto suma 29 puntos en el torneo.
- Deportivo Riestra suma 12 puntos en el torneo.