Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Instituto vs. Deportivo Riestra por la fecha 14 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Instituto y Deportivo Riestra se enfrentan este lunes 26 de octubre, en el Estadio Presidente Peron, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Instituto Cordoba vs. Riestra, Torneo Clausura
Instituto Cordoba vs. Riestra, Torneo Clausura

Instituto recibe a Deportivo Riestra este lunes 26 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Peron. El líder del campeonato llega con la chance de estirar la ventaja en la cima y no piensa relajarse pese a enfrentar a un rival que pelea en otra zona de la tabla.

Instituto pelea por mantenerse arriba de las 30 posiciones y necesita sostener el nivel que lo instaló como candidato en este Clausura. Para Deportivo Riestra, en cambio, el objetivo pasa por sumar de a poco y no perder pisada en la mitad de la tabla.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Instituto llega como puntero con 29 puntos en 13 fechas y una racha que ilusiona: ganó de visitante ante Defensa y Justicia, empató con Boca Juniors en su cancha y antes había goleado 4-1 a Independiente también afuera. El equipo cordobés muestra solidez tanto de local como de visitante, algo que no es nada menor a esta altura del torneo.

Deportivo Riestra está 13° con 12 unidades y su presente es más parejo: empató 1-1 con Unión, cayó 0-1 ante San Lorenzo y también igualó con Central Córdoba. No gana hace tres fechas, pero tampoco se desangra, y llega a este cruce con la idea de sacar algo ante el líder.

El historial entre Instituto y Deportivo Riestra

El historial favorece claramente a Instituto, que ganó 5 de los 10 enfrentamientos directos contra 1 de Deportivo Riestra, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 12 a 6 a su favor en el total de la serie.

En los últimos cruces la tendencia se mantuvo pareja, con triunfos repartidos y algún empate sin goles, aunque el más reciente, en abril de este año, terminó con victoria de Instituto por la mínima.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/04/2026Deportivo Riestra vs. Instituto0-1Liga Profesional Argentina
20/10/2025Deportivo Riestra vs. Instituto1-0Liga Profesional Argentina
13/04/2025Instituto vs. Deportivo Riestra3-0Liga Profesional Argentina
01/12/2024Instituto vs. Deportivo Riestra2-1Liga Profesional Argentina
25/01/2024Instituto vs. Deportivo Riestra0-0Liga Profesional Argentina
08/06/2023Instituto vs. Deportivo Riestra2-1Copa Argentina
13/08/2022Instituto vs. Deportivo Riestra1-1Primera Nacional
22/02/2020Instituto vs. Deportivo Riestra0-0Primera Nacional
02/09/2019Deportivo Riestra vs. Instituto0-0Primera Nacional
26/02/2018Deportivo Riestra vs. Instituto2-3Primera Nacional

Horario del partido

  • Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • México: TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
  • Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs
  • Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Instituto y Deportivo Riestra se enfrentan este lunes 26 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Instituto suma 29 puntos en el torneo.
  • Deportivo Riestra suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones