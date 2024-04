El empate 2-2 ante Talleres de Córdoba, jugando como local y tras encontrarse en ventaja de dos goles en el marcador, no solo derivó en la eliminación de Independiente en la Copa de la Liga sino que además generó un clima de gran incertidumbre en relación a la continuidad de Carlos Tevez. Consumado esa igualdad con sabor a derrota, el entrenador citó al plantel en Villa Domínico para este martes a los 8 de la mañana y con ello dio lugar a que fueran en aumento las especulaciones sobre su alejamiento.

Si bien trascendió en las últimas horas que por la tarde habría una nueva reunión con la dirigencia, no todos están convencidos de que el ciclo continúe. Así las cosas, a la par que se espera por una resolución comenzaron a surgir los nombres de los primeros candidatos a reemplazarlo y otra vez apareció en el mapa Ariel Holan, quien semanas atrás se había dicho dispuesto a escuchar propuestas del Rojo.

Quien se mostró molesto con esa posibilidad fue Cristian Traverso, exjugador de Boca, donde llegó a compartir plantel con Carlos Tevez, y actual integrante del panel de Superfútbol, en TyC Sports. “El supermercado chino se tiene que llamar a silencio y no decir que quiere dirigir a Independiente”, interrumpió justo cuando se debatía la posibilidad de que Holan vuelva al club.

Sus palabras causaron sorpresa entre sus compañeros, quienes lo invitaron a explicar ese apodo con el que se había referido al entrenador. “Es un súper chino, porque no tiene códigos. No puede decir que quiere dirigir a Independiente. Y no es fuerte. Fuerte es lo que hace Holan. Todo el ruido futbolístico se incrementa cuando empiezan a fogonear desde afuera”, se explayó.

Grindetti apuesta a la continuidad de Tevez

Pensar en la continuidad de Carlos Tevez como entrenador de Independiente no es descabellado si se tiene en cuenta que el principal interesado en que así sea es el presidente del club Néstor Grindetti, incluso cuando su postura no coincide con la de otros integrantes de la comisión directiva.

“La sensación es que Tevez se va. El presidente quiere que siga. De hecho, si la reunión de esta tarde se concreta, palabras más, palabras menos, es lo que le va a manifestar. Pero hay buena parte de la comisión directiva que no va a poner el grito en el cielo si quiere dar un paso al costado”, explicó desde Villa Domínico el periodista Germán Alcain en TyC Sports.

Los números de Independiente en la Copa de la Liga

El Rojo tuvo altos y bajos durante las catorce jornadas que duró su participación en la Copa de la Liga que no lo encontrará disputando los cuartos de final. En total, fueron 6 victorias, 5 empates y 3 derrotas, una de ellas en el clásico ante Racing. Así como fue el equipo que más puntos sumó en condición de visitante, solo ganó dos de los siete partidos que disputó como local y dejó escapar una victoria clave este lunes, tras estar en ventaja de dos goles ante Talleres, que jugaba con un hombre menos por la expulsión de Miguel Navarro, y terminar igualando 2-2, frustrando toda posibilidad de meterse entre los cuatro equipos de la Zona que continuarán en competencia.