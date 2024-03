El mundo del fútbol se solidarizó con Pablo Daniel Osvaldo luego de su dramático pedido de ayuda por su situación de salud mental. El exdelantero con pasado en Inter de Milán, Boca, entre otros, reveló que sufre depresión y que tiene adicciones al alcohol y la droga. En este contexto, varios colegas se pusieron a disposición suya y un club de Argentina le acaba de hacer una oferta.

Con boina, lentes de sol y un habano, Danistone se hizo presente en el partido que protagonizaron Talleres de Remedios de Escalada y San Martín de San Juan por la Primera Nacional. Es que el club del Sur, según reveló TNT Sports, se ofreció a ayudarlo en su situación personal y le abriría las puertas si desea volver a jugar.

El ítalo-argentino jugó para el equipo senior del Tallarín luego de su último paso por Boca, luego de haber decidido colgar los botines por primera vez. En 2020, firmó contrato por un año con Banfield y hasta llegó a sumar minutos oficiales (entró contra River en en el Monumental y casi hace un golazo). Sin embargo, volvió a retirarse en pleno parate por la pandemia.

Si Osvaldo quiere volver a jugar cuando se abra el mercado de pases, regresaría a la actividad después de 4 años. Durante este tiempo, estuvo mucho más ligado al mundo musical, aunque dio algunas entrevistas a medios deportivos para hablar de fútbol.

El pedido de ayuda de Daniel Osvaldo

“Hace tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones como el alcohol y las drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería compartir con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad específica: falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que tengo alrededor”, afirmó Daniel Osvaldo en sus redes sociales.

“Prácticamente vivo solo encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida. No me dan ganas a veces de levantarme de la cama. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo puedo salir es que se entere la gente lo que me está pasando. Como les dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión se cada vez más grande. Estoy me hizo alejarme de gente que me quiere mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir cosas mis hijos”, agregó el ex atacante de la Selección de Italia.

Además, Osvaldo afirmó: “Quiero contarles esto, no para hacerme la victima, si no para contarles a los que les interesa, que las cosas que hago y las decisiones que tomo que no están bien, el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente, tienen que ver con esta enfermedad y mi falta de autoestima. Estoy medicado y con tratamiento, pero es difícil salir y vuelvo a caer en adicciones y me aíslo de la gente que quiero“.