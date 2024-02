El fútbol argentino ingresó directamente en la semana previa a una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Como consecuencia de ello, prácticamente no se habla de otra cosa y los nervios de todos y cada uno de los fanáticos de ambos equipos se agigantaron de forma contundente. Difícil abstraerse. Casi imposible.

El duelo en cuestión se desarrollará en el Estadio Monumental de Núñez, bajo la órbita de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Y, al mismo, los dirigidos por Martín Demichelis llegarán con confianza debido a las dos victorias sobre el Xeneize de 2023: 1-0 en casa y 2-0 en la Bombonera, siempre con el actual entrenador en el cargo.

Mientras tanto, el que apareció en escena para proporcionar su predicción sobre lo que sucederá en el partido entre River y los dirigidos actualmente por Diego Martínez fue Can Tarot, un tarotista fuertemente ligado a la institución Millonaria. No es un detalle menor que, en el pasado, ya supo efectuar pronósticos sobre partidos trascendentales.

Lisa y llanamente, Can Tarot, por intermedio de las redes sociales, vaticinó una relativamente tranquila victoria de River sobre su más acérrimo contrincante. Habló de la conquista de dos anotaciones para los de Demichelis, mientras que indicó que Boca se mostrará muy impotente y sin demasiados argumentos para torcer la historia.

“River Plate vs. Boca Juniors, partido en el cual el Millonario festejará por dos goles”, comenzó disparando el tarotista de River, mostrándose realmente confiado pese a los recientes empates de los de Núñez contra Atlético Tucumán y Banfield y teniendo en cuenta la dolorosa caída de Boca por 2-1 como visitante de Lanús.

“Boca tendrá sus chances de descontar pero no le alcanza. De haber ganador será River”, profundizó Can Tarot, asegurando que la visita tendrá a disposición algunas oportunidades para doblegar la valla defendida por Franco Armani. De todas maneras, aseguró que ninguna de ellas tendrá éxito, por lo que no habrá festejo Xeneize.

“Un Boca sin fútbol y perdido se replegará y tratará de jugar a la contra. Chau Martínez!”, completó el tarotista fanático de River. De esta manera, sentenció de forma lapidaria a un Boca que todavía no encontró el rumbo desde la llegada del nuevo director técnico. Ahora restará esperar para ver si Can Tarot acierta o se equivoca.

Día y hora del Superclásico

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors se disputará el próximo domingo 25 de febrero desde las 17 horas.

¿Cómo ver el partido en vivo por TV?

El duelo entre Millonarios y Xeneizes podrá visualizarse a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.