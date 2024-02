Cada vez falta menos para la llegada de un nuevo Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Es que, el próximo domingo, el Millonario y el Xeneize se encontrarán frente a frente en el marco de la séptima fecha de la presente temporada de la Copa de la Liga Profesional. Será en el Estadio Monumental de Núñez.

En ese contexto, este lunes, luego de algunas idas y vueltas, se confirmó la designación de los encargados de impartir justicia en este trascendental partido entre los comandados estratégicamente por Martín Demichelis y los dirigidos por Diego Martínez. Y lo cierto es que el árbitro principal para el Superclásico será Yael Falcón Pérez.

En primera instancia, Nicolás Ramírez era el máximo candidato para dirigir el partido entre River y Boca. Sin embargo, este juez sufrió un desgarro que lo marginó de forma inmediata del Superclásico. Así fue como empezaron a barajarse otros dos nombres propios: el de Facundo Tello y el del propio Yael Falcón Pérez.

Por otra parte, Falcón Pérez estará secundado por los jueces de línea Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Martínez. A su vez, Lucas Novelli será el encargado del VAR. De esta manera, la terna completa para el Superclásico entre River y Boca en el Monumental quedó definida.

Paralelamente, cabe destacar que ni River ni Boca cuentan con estadísticas netamente favorables con Falcón Pérez impartiendo justicia. De hecho, los números son bastante parejos y hay que destacar que las últimas presentaciones de ambos con este colegiado fueron un tanto adversas para el Millonario y también para el Xeneize.

Por el lado de River, nueve fueron las veces que Falcón Pérez lo dirigió, con cinco victorias, un empate y tres derrotas. De todas formas, los hoy dirigidos por Demichelis ganaron solamente uno de los últimos cinco encuentros con este árbitro al mando: 1-2 vs. Belgrano, 3-3 vs. Rosario Central, 5-1 vs. Barracas Central, 1-2 vs. Huracán y eliminación ante el Canalla en la Copa de la Liga pasada.

En tanto, Falcón Pérez dirigió a Boca en 10 oportunidades en las que el Xeneize cosechó cinco victorias, una paridad y cuatro derrotas. Además, los de La Ribera cayeron en dos de los últimos tres compromisos con este colegiado: 0-1 vs. Tigre, 2-1 vs. Unión de Santa Fe y eliminación contra Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina pasada.

Encuesta ¿Cómo terminará el Superclásico? ¿Cómo terminará el Superclásico? YA VOTARON 0 PERSONAS

La particularidad del cuarto árbitro

Curiosamente, Sebastián Martínez, quien será el cuarto árbitro en el Superclásico, es el sobrino de Federico Beligoy, actual Director Nacional de Arbitraje en Argentina.

Día y hora del Superclásico

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors se disputará el próximo domingo 25 de febrero desde las 17 horas.