Racing está próximo a cerrar el primer refuerzo desde la llegada de Gustavo Costas como entrenador y lo hará sin la necesidad de gastar dinero en su fichaje. Sin embargo, el anunció no generó demasiadas expectativas entre los hinchas, ya que se trata de un jugador al que hace tiempo le perdió el rastro el fútbol argentino.

Según avanzó el periodista Tomás Dávila en ESPN, la directiva tiene muy encaminadas las negociaciones para el arribo de Maximiliano Salas, delantero de 26 años que cuenta con el pase en su poder tras desvincularse de Palestino de Chile y a quien el DT conoce precisamente de su paso como entrenador de dicho club el año pasado.

Salas, nacido en Curuzú Cuatiá, Corrientes, hizo su debut profesional en All Boys en 2016 y permaneció allí hasta 2018, siempre jugando en Segunda División, llegando a completar un total de 75 partidos en los que aportó 13 goles. Fue transferido luego a O’Higgins de Chile y lleva ya cinco años en el exterior, defendiendo además la camiseta del Necaxa de México por tres temporadas, antes de su arribo a Palestino.

Cabe destacar que en declaraciones recientes Costas había confesado haber entregado a la dirigencia de La Academia una lista de posibles refuerzos, en todas las posiciones y ordenado según la prioridad. Es decir, por ejemplo, el delantero ideal, una segunda opción, una tercera y así sucesivamente. “Nunca llega la primera opción”, había bromeado el DT en diálogo con ESPN. Y cuesta creer que en el caso de Maxi Salas, más allá de conocerlo, se trate del nombre prioritario para reforzar el ataque.

De todas maneras, no fueron malos los números del futbolista argentino con Palestino a lo largo de un año en el que completó 33 partidos y marcó 11 goles, registrando la mejor temporada goleadora de toda su carrera. El año pasado, en que coincidió con Costas, disputó 14 encuentros y aportó 7 tantos.

Los futbolistas prescindibles para Costas

A la par con la lista de posibles refuerzos, el flamante DT de La Academia entregó una lista de nombres a los que considera prescindibles, es decir que no tendría intenciones de contar con ello en primera instancia. Esto no quiere decir que si alguno de ellos continuara en el club, por no encontrar una salida beneficiosa para todas las partes, de todos modos podría utilizarlos. Quienes integran esa nómina son Matías Tagliamonte, Nicolás Oroz, Maxi Romero y Nicolás Reniero.

Más refuerzos en vista

Otros nombres que según trascendió interesan a Gustavo Costas para reforzar al Racing 2024 son el defensor colombiano William Tesillo, a quien dirigió en Independiente Santa Fe y milita actualmente en León de México; Bruno Zuculini, jugador que podría renovar su vínculo con River pero con quien ya se comunicó para hacerle saber que le interesa contar con él en la mitad de la cancha; Santiago Longo, capitán de Belgrano de Córdoba y opción prioritaria para el DT en mitad de cancha; y Lucas Passerini, también jugador del equipo cordobés que viene de ser el goleador de la Copa de la Liga.