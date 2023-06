Este domingo se llevó a cabo la esperada fiesta de la despedida de Juan Román Riquelme de la actividad futbolística profesional. Y, como no podía ser de otra manera, se vivieron momentos muy emotivos, divertidos e incluso algunos incómodos.

De hecho, un episodio algo tenso se produjo cuando la periodista Sofía Martínez se introdujo en el vestuario donde se estaban cambiando los representantes del equipo de la Selección Argentina. Y allí fue cuando Alfio Basile no reaccionó de la mejor manera y le pidió que se vaya.

En ese contexto, este lunes, algunas horas después de ese suceso, la propia periodista se refirió al tema en medio de su participación en su programa en ‘Urbana Play’: “Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio porque estaba re contra chequeado que tenía que entrar”, comenzó.

“Lo lindo de estos encuentros y que siempre se hace es estar en los vestuarios en la previa: cuando ven qué camiseta ponerse, cuando se saludan, cuando se ponen los botines. Es una cuestión de derechos, en la despedida de Maxi también pasó. Estuvimos en el vestuario, hablamos con Batistuta y con todos los jugadores que estaban ahí. Es parte de lo que se hace en la transmisión de un partido despedida”, profundizó la periodista.

“Me vinieron a buscar y me dijeron: ‘Ya está para entrar al vestuario de la Selección Argentina’, porque obviamente se estaban cambiando. Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que estaba todo bien. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile y me dice que no podía estar ahí”, siguió narrando.

“Efectivamente él no sabía que iba a entrar y también es cierto que su concepción es de otros días y es de respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien”, completó.