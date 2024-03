El enojo de Juanfer Quintero con un periodista tras la derrota ante Boca: "No sé a qué viene esa pregunta"

En un partidazo disputado en La Bombonera, Boca, que se puso en ventaja a través de Lucas Blondel y lo dio vuelta con los tantos de Colombo en contra, Edinson Cavani y Nicolás Valentini, venció por 4 a 2 a Racing, que lo había dado vuelta con Juanfer Quintero y Maravilla Martínez.

Luego de este encuentro, en la zona mixta del estadio del Xeneize, el mediocampista colombiano de la Academia, habló con los medios presentes, en donde hizo una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo, que viene pasando un mal momento, con una seguidilla de tres sin ganar.

Además, tuvo un cruce con un periodista, debido a una consulta que le hizo. “¿Se les escapa porque no supieron manejar los tiempos del partido?”, fue la pregunta a Juanfer, que rápidamente retrucó con una repregunta: “¿Tiempos de qué?”, tiró, dándole pie para una mayor explicación al periodista.

“Los tiempos del partido, porque lo estaban ganando y se los terminan empatando rápidamente”, agregó el colega, que generó el enojo del colombiano, quien le respondió: “El tiempo es el mismo, el tiempo no para, sigue. No sé a qué viene esa pregunta, te estoy diciendo desde el principio que son detalles y estos partidos se definen así, no tiene nada que ver el tiempo”.

Luego de este cruce, la conferencia que brindó Quintero siguió de manera normal, con el mediocampista ofensivo respondiendo el resto de las preguntas, referidas a las posibilidades que tiene la Academia de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, cuando faltan todavía cuatro fechas para el fin de la primera fase.

El análisis de Juanfer Quintero

En esta conferencia, el volante de Racing fue autocrítico con la derrota: “Fue muy duro, pero estoy tranquilo porque supimos hacer y manejar el juego en muchos momentos del partido. De eso tenemos que aferrarnos, yo creo que estos partidos con esta clase de equipos se definen en detalles, y ellos fueron más eficaces que nosotros”.

Y agregó con respecto a las chances que tiene la Academia de lograr el pase a los cuartos de final: “Sabemos que tenemos cuatro partidos por delante y los tenemos que ganar porque no tenemos margen de error. A raíz de eso vamos a intentar hacer bien las cosas”, comenzó en su análisis.

Los números de Juan Fernando Quintero en Racing

Desde su llegada a la Academia, el mediocampista colombiano disputó un total de 25 partidos, en los que anotó seis goles y aportó tres asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juanfer Quintero en Racing?

El vínculo del volante ofensivo con la Academia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.