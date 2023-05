El Boca – Tigre de este domingo prometía ser parejo en La Bombonera, pero una jugada puntual en los minutos iniciales torció definitivamente el desarrollo del encuentro. Antes del cuarto de hora, el Xeneize abrió el marcador de la forma menos pensada posible.

En un tiro de esquina que parecía inofensivo, el arquero Gonzalo Marinelli no pudo controlar la pelota con las manos y le dejó el gol en bandeja a Miguel Merentiel, quien solo tuvo que puntear la esférica para romper el cero en el Alberto J. Armando.

El guardián del arco de Tigre fue señalado en redes sociales por su atípico error, pese a haber demostrado sus cualidades en la posición durante los últimos meses. Es por eso que Agostina Scalise, reconocida periodista de ESPN y esposa del jugador de Tigre, salió en su defensa a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Hermosa la transmisión resaltando errores. ¿El enemigo arma los tapes?“, fue el primer posteo de Scalise para luego desarrollar. Como periodistas hay que ser objetivos y decir las cosas como son, ustedes me conocen y soy la primera. Es fútbol y los jugadores conviven con el error. Ahora, ¿armar un compilado de errores en el ET? Me parece por lo menos tendencioso“, señaló la periodista a raíz de lo que vio en televisión.

Cuando se mencionó a la dupla Giralt-Varsky, encargada de relatar el partido en La Bombonera, Scalise los corrió del problema. “Ellos no tienen nada que ver, al contrario”, escribió. Sin embargo, la bronca por lo ocurrido seguramente fue difícil de digerir.