Una vez que finalizó el Superclásico en La Bombonera, trascendió un hecho repudiable e insólito. Un hincha de River infiltrado entre el público de Boca en la popular baja del Alberto J. Armando fue identificado y recibió una brutal golpiza que derivó en que sea retirado del estadio en camilla, además de ser trasladado de urgencia al Hospital Argerich para ser internado.

Lo cierto es que 24 horas más tarde de su ingreso al nosocomio, el hincha de River se retiró del establecimiento y, este martes, dialogó con TN en donde rompió el silencio contando los detalles de la jornada que atravesó el día del Superclásico.

Identificado como José Medina, de 58 años, y siendo residente del barrio porteño de La Paternal, charlando con el portal de noticias reveló todos los escalofriantes detalles del lichamiento que sufrió: “Estábamos atrás del arco de Boca y uno de los hinchas me sacó la bufanda que tenía en el cuello y me vio el tatuaje de River. Ahí gritó que era un infiltrado y llegaron como 50 personas a pegarme“, soltó y añadió que “tiene como 10 tatuajes de River” y que escuchó un grito entre los hinchas de Boca que decía que al infiltrado “había que matarlo“.

Siguiendo con el relato, José detalló: “Me empujaron y me empezaron a pegar. Cuando caigo me golpeo la cabeza contra los escalones de material y pierdo la consciencia por unos instantes. Los golpes no paraban“. Luego, comentó que antes de ser derivado al hospital fue evaluado por los médicos de Boca, de quienes afirmó que en la enfermería del club “tenían miedo de que me muriera“.

Y si bien sentenció que sigue dolorido por la golpiza sufrida, se retiró por sus propios medios del Argerich el pasado lunes y de momento no padece consecuencias más allá del dolor.

El infiltrado contó cómo ingresó a La Bombonera

El simpatizante de River reveló cómo logró entrar a la cancha del Xeneize: “Una amiga que es hincha de Boca vino a visitarme y la invité a ir a la cancha. No tenía entrada, pero nos metimos en el segundo tiempo después de burlar a la seguridad del estadio“. Además, reveló que judicialmente no tomará cartas en el asunto: “No voy a hacerle juicio a Boca, el responsable soy yo. ¿Cómo voy a ir a la Bombonera con tatuajes de River?”.

El video de la agresión en La Bombonera