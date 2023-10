José Medina rompió el silencio después de la golpiza que recibió en La Bombonera. El hincha de River que terminó hospitalizado tras haberse infiltrado en La Bombonera dialogó con TN y contó detalles de lo que fue su día domingo en el Superclásico.

En primer lugar, el simpatizante reveló cómo logró entrar a la cancha del Xeneize: “Una amiga que es hincha de Boca vino a visitarme y la invité a ir a la cancha. No tenía entrada, pero nos metimos en el segundo tiempo después de burlar a la seguridad del estadio”.

“Los médicos de Boca me llevaron a la guardia del Argerich, me vieron y me dijeron que espere porque tenían una urgencia. Yo no le hice caso y me fui. Creo que hice mal porque aún sigo con dolores”, contó el hombre de 58 años, que previamente había detallado cómo los locales identificaron que se había infiltrado.

Por último, Medina fue contundente a la hora de responder si iniciará acciones legales contra el club de la Ribera: “No voy a hacerle juicio a Boca, el responsable soy yo. ¿Cómo voy a ir a la Bombonera con tatuajes de River?”.

Más del hincha agredido en la cancha de Boca

“Estábamos atrás del arco de Boca y uno de los hinchas me sacó la bufanda que tenía en el cuello y me vio el tatuaje de River. Ahí gritó que era un infiltrado y llegaron como 50 personas a pegarme“.

“Me empujaron y me empezaron a pegar. Cuando caigo me golpeo la cabeza contra los escalones de material y pierdo la consciencia por unos instantes. Los golpes no paraban“.

“Antes de los golpes dijeron: ‘Hay un infiltrado, hay que matarlo'”.

La golpiza que recibió Medina en La Bombonera

El simpatizante oriundo de Misiones fue identificado en el segundo tiempo luego de que varios hinchas locales hayan descubierto algunos de sus tatuajes de River. Tras haber sido agredido, Medina fue trasladado al hospital Argerich, del cual se retiró por voluntad propia antes de hacerse estudios.