Lo sucedido entre Nahuel Gallardo, Lucas Blondel y Darío Benedetto sigue dejando tela para cortar. Esta vez fue Pablo Lavallén, entrenador de Sarmiento, quien se encargó de dar su visión de los hechos. Desde su lugar, se mostró con bronca por la expulsión de su jugador.

“Cuando lo saqué a Nahuel pude cruzar unas palabras con él. Le pregunté qué pasó y me dijo ‘lo fui a saludar a Blondel y ahí vino Benedetto’. Esa fue un poco la versión, pero no me precisó demasiado Nahuel qué había pasado. Después fuimos al vestuario y los muchachos estaban contentos y cantando”, arrancó diciendo el DT en FOX Radio.

Y continuó: “Después llegó la conferencia de prensa y yo ya no lo vi más a Nahuel. Me enteré como todos, por televisión, lo que había dicho después cuando salió del vestuario. Después también las imágenes que mostraron que él le pone la mano a Blondel en la cara y como que lo empuja y a raíz de eso se arma todo un tumulto”.

“Nahuel es un joven y ese tipo de situaciones hay que tratar de evitarlas porque ahora lo perdimos a él. Fue sancionado, más allá de lo que haya pasado con Benedetto o no y las declaraciones, lo importante para nosotros es que no vamos a poder contar con el jugador”, lamentó.

Para cerrar, el técnico anticipó el tirón de orejas para el hijo del Muñeco: “Seguramente hablaremos con él para que seamos inteligentes. Para que en esos momentos cuando terminó el partido, y más cuando ganamos, no entremos en ningún tipo de rispidez que pueda hacernos perder un jugador como nos pasó con Nahuel”.

La declaración de Nahuel Gallardo post partido contra Benedetto

Más allá de la expulsión, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Gallardo: ”Fui a saludar a Blondel, me niega el saludo y ahí vino Benedetto, se metió en el medio medio a hacer quilombo. No se por qué, supongo que se quedó caliente del penal… Y tira una piña, empieza a repartir piñas”.

“Mismo los de Boca vinieron a decirle a Trucco que echara a Benedetto. Se ve que será un estorbo dentro del plantel”, soltó.