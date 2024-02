En octubre del 2021, Sergio Agüero tuvo que salir del campo de juego en el duelo entre Barcelona y Alavés porque acusaba que no podía respirar de manera correcta. Luego de realizarse estudios, se constató que el Kun sufrió de una arritmia cardíaca que le iba a impedir seguir con su carrera, teniendo que retirarse anticipadamente a sus 33 años.

Desde ese momento, el máximo ídolo del City decidió abocarse a cuestiones competitivas pero desde otro rol y en otras disciplinas, creando un canal de e-sports (Krü), un equipo de Kings League y se ha volcado al streaming. Ahora, a poco menos de dos años y medio de aquel retiro anticipado, el Kun Agüero reveló una contundente novedad sobre su situación de salud, en donde contó que existen chances concretas de su regreso al fútbol.

En su canal de Twitch, en las últimas horas, el Kun mostró un audio de su cardiólogo en donde el profesional le daba enormes noticias sobre su futuro. “Como viene la mano hasta ahora, jugar en ese tiempo no va a ser ningún problema. Lógicamente, tenemos que hacer los estudios que ya corresponden, y hacerte correr como si fuera el partido. Tenés que estar bien preparadito, pero preparate porque hay esperanzas. En resumen, es posible. Sí, es posible“, sostuvo el médico de Agüero, revelando que existen posibilidades de ver su vuelta al campo de juego a nivel oficial.

Esta conversación del Kun con su cardiólogo proviene de un testimonio que soltó Agüero en la transmisión por Twitch, en donde confesó que, le gustaría jugar en Independiente nuevamente, al menos durante unos minutos. “Si me llama Carlitos Tevez, ¿Qué querés que haga? No es mala jugar de ‘doble 9’ con Ávalos“, señaló. Luego de que el cardiólogo le dé el ok pero le anticipe la necesidad de nuevos estudios antes, crece la chance que el ex Manchester City y Barcelona tenga una nueva oportunidad futbolística, justamente donde comenzó su carrera. ¿Se dará?

Tevez se refirió a la chance de contar con Agüero en Independiente

En la previa del clásico de Avellaneda, el DT del Rojo se expresó tras las frases de Agüero y su posible vuelta al fútbol. “¿Quién no lo querría tener al Kun? Lo tuve como compañero, y ahora, como entrenador, sería bienvenido acá. Así sean 10, 15 minutos lo tendremos. Le vamos a tener que pedir la ’10’ a Toloza, pero obvio que si. ¿Cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros? Sería buenísimo. Formamos Ávalos-Agüero arriba, cerrando los ojos lo hago, ja”, expresó Carlitos.

¿Cuántos partidos jugó Agüero en Independiente?

El Kun debutó con la camiseta de Independiente en julio del 2003 en un clásico ante San Lorenzo. En total, Agüero disputó 56 partidos con la camiseta del Rojo, en donde anotó 23 goles y aportó una asistencia. En julio del 2006 fue vendido por 26 millones de euros al Atlético de Madrid.