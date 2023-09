Por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, en medio de la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores ante Palmeiras, Boca recibe a River en La Bombonera, en un duelo de equipos que necesitan la victoria para seguir acomodándose en la zona de clasificación a los cuartos de final.

En el transcurso de la semana, desde la organización de la Liga Profesional, dieron a conocer la designación de los árbitros, y el Superclásico tendrá a Andrés Merlos como juez principal, en lo que será su primera experiencia dirigiendo un cruce entre el Xeneize y el Millonario.

A dos días de que comience el encuentro, hinchas de Boca hicieron viral una foto vieja del árbitro de 42 años, en la que se lo ve afuera de un auto con una musculosa blanca y un short negro de River, generando polémicas por lo que puede ser su desempeño el próximo domingo, ya que lo acusan de ser hincha del equipo de Núñez.

Referido a esta designación, Miguel Scime, ex Director del Arbitraje, hizo una fuerte crítica, en diálogo con Radio La Red: “Merlos no está preparado para dirigir el Superclásico. Para dirigir un Boca vs. River hay que sortear a los tres mejores árbitros del momento“.

Cuándo se juega el próximo Superclásico

Domingo 1ero de octubre a las 14:00 horas en La Bombonera, se disputará un nuevo cruce entre Boca y River, esta vez, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional.

El historial de Merlos dirigiendo a Boca

Merlos impartió justicia en encuentros del Xeneize en 15 oportunidades, con un saldo de 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas. En total, le mostró 36 amarillas y 3 rojas a futbolistas del club de la Ribera. Dato no menor: nunca le cobró un penal a favor (sí dos en contra).

El historial de Merlos dirigiendo a River

Los caminos de Merlos y River se encontraron 12 veces, con un saldo de 7 triunfos, 3 igualdades y 2 caídas. Fueron 21 amonestaciones y 2 expulsiones para hombres del Millonario. En cuanto a penales, le cobró dos a favor y dos en contra en toda su carrera.