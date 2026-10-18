Estudiantes vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El gol de penal de Edwin Cetré para el 1-0 de Estudiantes
CETRÉ CAMBIÓ PENAL POR GOL Y PUSO EL 1-0— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026
El delantero de Estudiantes definió muy bien y adelantó a su equipo ante San Lorenzo.
Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SH6GyuPPia
El polémico penal para Estudiantes contra San Lorenzo
MARTÍNEZ BELIGOY COBRÓ PENAL PARA ESTUDIANTES POR ESTE AGARRÓN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026
Tras ver el VAR, el árbitro del encuentro cobró penal para el Pincha por el agarrón de Herrera sobre Palacios.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2a8MFwFiTo
Este domingo por la tarde, Estudiantes de La Plata recibe a San Lorenzo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en UNO, cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez, es transmitido por la pantalla de TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.
Las posibles formaciones de Estudiantes y San Lorenzo
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Miguel Ángel Monsalve, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Bautista Kociubinski, José Sosa; Joaquín Correa, Adolfo Gaich, Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.
San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.