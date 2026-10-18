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Torneo Clausura

Estudiantes vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En UNO, el Pincha recibe al Ciclón en un partido determinante para la tabla de posiciones antes de la recta final.

Estudiantes de La Plata - San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026.
Estudiantes de La Plata - San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026.

El gol de penal de Edwin Cetré para el 1-0 de Estudiantes

El polémico penal para Estudiantes contra San Lorenzo

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Este domingo por la tarde, Estudiantes de La Plata recibe a San Lorenzo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en UNO, cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez, es transmitido por la pantalla de TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las posibles formaciones de Estudiantes y San Lorenzo

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Miguel Ángel Monsalve, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Bautista Kociubinski, José Sosa; Joaquín Correa, Adolfo Gaich, Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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