Todo lo que el hincha de San Lorenzo tiene que saber este viernes 27 de noviembre de 2026: el club prometió saldar la deuda con el plantel, Facundo Farías no cobró desde que llegó e Insua dio libre al equipo, mientras Néstor Gorosito apuntó duro contra la dirigencia.

La dirigencia prometió saldar la deuda salarial

Después de semanas de incertidumbre, la conducción del club se comprometió este viernes a cancelar lo que le debe al plantel desde agosto. La CD le dio la palabra al equipo de que antes de las vacaciones, que arrancan el 4 de diciembre, quedarían al día con septiembre.

En medio de este clima, Rubén Darío Insua decidió darle libre al plantel desde el sábado hasta el lunes para bajar la tensión y evitar rispideces. Los futbolistas, mientras tanto, esperan que se cumpla lo pactado y no quieren más sorpresas con los pagos.

El malestar de Facundo Farías por los pagos pendientes

Dentro del conflicto económico hay un caso puntual que preocupa en Boedo: Facundo Farías todavía no cobró desde que llegó al club. El delantero, que lleva nueve partidos y un gol, ya se convirtió en una fija para el Gallego y dejó en claro su malestar con los dirigentes.

El préstamo del delantero se extiende hasta mediados del año que viene y Estudiantes no tiene ninguna cláusula para recuperarlo. Desde el lado del jugador reclaman que quede plasmada por escrito una retribución para su representación si se concreta la compra de 3.000.000 de dólares por el 80% del pase, algo que la CD ya habría decidido avanzar.

Gorosito cruzó fuerte a la dirigencia

Néstor Gorosito, ex entrenador del Ciclón, habló en Radio La Red y fue tajante con la Comisión Directiva: “Los dirigentes de San Lorenzo no entienden nada”. Contó que le habían asegurado continuidad hasta la sexta o séptima fecha y que terminó siendo despedido en la octava.

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Pipo también describió el clima interno del club: “En la nave de San Lorenzo se percibe la mala onda. En San Lorenzo está todo mal, son todos kioscos”. Dijo además que “hay jugadores que cobraban y no iban nunca a entrenar” y cerró con una reflexión sobre la necesidad de unión, aunque valoró la llegada de Insua porque “defiende al club”.

Los últimos 5 partidos de San Lorenzo

Fecha Partido Competencia 06/11 San Lorenzo 0-2 Platense Liga Profesional 31/10 Vélez 2-2 San Lorenzo Liga Profesional 24/10 San Lorenzo 0-0 Newell’s Old Boys Liga Profesional 18/10 Estudiantes 1-2 San Lorenzo Liga Profesional 11/10 San Lorenzo 1-0 Deportivo Riestra Liga Profesional

Datos clave

La dirigencia prometió saldar la deuda salarial con el plantel antes de las vacaciones del 4 de diciembre.

Facundo Farías no cobró desde que llegó a San Lorenzo y su entorno pide una compensación si se ejecuta la opción de compra.

Néstor Gorosito cruzó a la dirigencia azulgrana y habló de mala onda y kioscos dentro del club.