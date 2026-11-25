Todo lo que el hincha de San Lorenzo tiene que saber este miércoles 25 de noviembre de 2026: la vuelta al trabajo del plantel sin novedades sobre los sueldos adeudados y el conflicto por la salida de tres juveniles libres con duros cruces a su representante.

El plantel volvió a entrenarse sin respuesta sobre las deudas

El plantel profesional de San Lorenzo retomó este martes los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, luego de cuatro días de descanso dispuestos por Rubén Darío Insúa en medio de la imposibilidad de clasificar a los playoffs y los atrasos salariales que afectan al grupo.

En la vuelta al trabajo no hubo novedades sobre una solución al conflicto. Hubo reuniones entre los referentes del plantel y los directivos, aunque la CD no mantuvo una comunicación formal para darle claridad al tema.

Todavía resta cancelar parte del sueldo de agosto y la totalidad de septiembre a los contratos más altos, mientras que a los más bajos ya se les pagó el noveno mes. Según Agremiados, San Lorenzo tiene 45 días para pagar octubre antes de entrar en mora.

San Lorenzo definió el cronograma hasta la pretemporada

El plantel seguirá entrenándose hasta el 4 de diciembre, cuando los jugadores quedarán licenciados hasta el 2 de enero. Se estima una semana de doble turno en Buenos Aires y luego amistosos en Uruguay.

Diego Herazo, recuperado de un desgarro, ya entrena a la par de sus compañeros. De cara a 2027 se terminan los contratos de 17 futbolistas y Insua pidió el esfuerzo para retener a José Devecchi y Ezequiel Cerutti.

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La idea de la dirigencia y el cuerpo técnico es mantener la base mínima posible, sumar dos o tres refuerzos sin nombres de renombre y apostar a los juveniles para nutrir al plantel.

Tres juveniles se van libres y el club declaró persona no grata a su representante

San Lorenzo confirmó que Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi finalizan sus contratos el 31 de diciembre y dejarán el club con el pase en su poder, tras el rechazo a las propuestas de renovación.

San Lorenzo informa que Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi quedarán en libertad de acción a partir del 31 de diciembre, luego de rechazar las distintas propuestas de renovación realizadas por la Institución.



Ante esta situación, y por considerar que fueron… pic.twitter.com/dSbCRGBDaO — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 24, 2026

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El club apuntó directamente contra el representante de los tres, Patricio Lombilla, a quien declaró “persona no grata” y contra quien analiza pedir la expulsión como socio ante el Tribunal de Ética y Disciplina. Según la institución, Lombilla “actuó de manera desleal con la institución”.

Gallardo es seguido por Palmeiras, Pedroza cuenta con una propuesta de Barracas Central para 2027 y Salinardi maneja chances en otro club de la Liga Profesional. El mismo representante también maneja el caso de Lautaro Montenegro, otro defensor que ya había dejado el club sin dejar ingresos económicos.

Los últimos 5 partidos de San Lorenzo

Fecha Partido Competencia 06/11 San Lorenzo 0-2 Platense Liga Profesional 31/10 Vélez 2-2 San Lorenzo Liga Profesional 24/10 San Lorenzo 0-0 Newell’s Old Boys Liga Profesional 18/10 Estudiantes 1-2 San Lorenzo Liga Profesional 11/10 San Lorenzo 1-0 Deportivo Riestra Liga Profesional

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