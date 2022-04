El equipo de Germán Portanova cayó ante Venezuela por 2 a 0 y no logró meterse en la fase final. Los dos primeros irán al Mundial.

Argentina perdió y se terminó el sueño del Sub 20 en Chile

SUDAMERICANO SUB 20

No pudo ser. Como ocurrió en el Sudamericano Sub 20 del 2020 que se disputó en Argentina pero no pudo finalizar por el aislamiento decretado en el inicio de la pandemia, una vez más el equipo nacional se quedó en la puerta de la clasificación a la fase final del torneo. La Selección debía ganarle a Venezuela para meterse en la próxima ronda para continuar con el objetivo de clasificarse al Mundial, pero cayó 2 a 0 y el sueño se terminó.

Argentina había ido de menor a mayor en el torneo. Igualó los dos primeros partidos ante Chile y Colombia y venció a Perú, el más flojo del grupo. Luego de la fecha libre, con un triunfo se aseguraba el pasaje a las instancias definitorias. Ante la Vinotinto tuvo una chance inmejorable en los pies de Estefanía Palomar pero luego llegaron los goles de Bárbara Olivieri, quien también había jugado aquel Sudamericano en Argentina.

A los 73 abrió el marcador y faltando un minuto metió un tiro libre espectacular pero en la provocación de su festejo recibió la roja directa, por lo que logró la clasificación de su equipo pero se perderá los dos primeros partidos por la suspensión. Minutos más tarde, Dalila Ippolito, una de las figuras nacionales y quien había discutido con Olivieri, también vio la roja.

Venezuela logró la clasificación y más tarde se le sumó Colombia, quienes se unirán a Brasil (ocho veces ganador del torneo) y a Uruguay. Es el mismo cuarteto que se clasificó a instancias finales en el 2020 pero que no pudo disputarla. El Mundial de aquel año también fue cancelado.

De esta manera, tal como ocurrió en el Sub 17, Argentina no pudo acceder a las instancias finales en busca de llegar al Mundial. El 2012 fue la última copa mundial de la categoría que pudo disputar la Selección. ¿Habrá mejor suerte con la Mayor en la Copa América?