El 2024 está siendo cuesta arriba para San Lorenzo, que se ubica en la parte baja de la Liga Profesional y perdió este domingo a su entrenador. Leandro Romagnoli renunció al puesto tras el empate ante Godoy Cruz y la dirigencia trabaja de forma activa para encontrar a su sucesor.

Este lunes, el equipo liderado por Marcelo Moretti abrió las reuniones con los candidatos al puesto. Sebastián Méndez, Lucas Pusineri y Miguel Ángel Russo fueron los primeros entrevistados y, aunque dejaron buenas impresiones, todavía habrá más charlas con otros directores técnicos.

Este martes se reunirán el Tano Ortiz y Pablo Lavallén con los directivos del club de Boedo. Además, en la lista de candidatos aparecen otros nombres como los de Quique Setién, Carlos Tevez, Julio César Falcioni, Pipo Gorosito y Kily González.

Sin embargo, en las últimas horas se mencionó el nombre de una figura importante cuya llegada impactaría en el fútbol argentino. Se trata de Guti, un jugador histórico de Real Madrid que tuvo una etapa gloriosa con el Merengue y está abierto a dirigir a San Lorenzo.

Según la información de Tony Arrighi en TyC Sports, el nombre del exmediocampista de los blancos fue ofrecido al Ciclón. El entrenador, recomendado por Iker Muniain, tiene campos en Argentina por lo que su adaptación al país se daría por ese lado en caso de que la dirigencia avance en su contratación.

El ganador de 3 ediciones de la Champions League como jugador de Real Madrid tiene una breve carrera como entrenador en el lomo. Pasó por las divisiones juveniles del club de la capital española, fue asistente técnico en Besiktas y tuvo su única experiencia como DT principal a nivel profesional en Almería durante la temporada 2019-20.

Gorosito se postuló para reemplazar a Romagnoli

En diálogo con Radio La Red, Pipo manifestó abiertamente su deseo de asumir como entrenador de San Lorenzo: “Me da pudor estar ofreciéndome a través de un medio por respeto a ‘Pipi’ que lo quiero mucho. Siempre manifesté mis ganas de volver a San Lorenzo, aunque me incomoda el momento en el cual se encuentra la institución. Yo no quiero causar ningún problema, solo quiero que el club elija lo mejor. No quiero molestar”.