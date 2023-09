En el empate sin goles entre Godoy Cruz y Unión de Santa Fe, Hernán López Muñoz metió un caño en la mitad de la cancha para dejar pagando a Tiago Banega que no tardó en volverse viral en las redes sociales, valiéndole todo tipo de elogios.

Por otro lado, quienes no están habituados a ver al mediocampista de 23 años con pasado en River, resaltaron el hecho de que juegue con los botines desatados, tal y como hacía Diego Maradona, su tío abuelo.

En diálogo con TyC Sports, López Muñoz reveló que lo hace justamente por consejo del Diez, quien le explicó cómo hacer para que los mismos no se aflojen ni se salgan. “Sé que Diego los usaba así. Aparte, ya de verlo cuando jugábamos desde chico en los picados familiares le prestaba mucha atención. Nunca se los ató“, empezó diciendo.

Y agregó: “Al principio me resultaba raro porque no entendía cómo no se le salía el botín. Después, Diego me explicó que me tenía que dejar los últimos cordones un poco ajustados, después desatarme los otros y no me iba a molestar. Y me quedó grabado. Adopté esa manera de ponerme los botines“.

Hernán López Muñoz dijo que utiliza los botines de esa manera incluso en los entrenamientos y que más de una vez le valió el reto de algún director técnico, sin que haya dejado de aplicar el consejo de quien para muchos sigue siendo el mejor futbolista de todos los tiempos. “Vivo con los cordones desatados. Es muy raro que me los ate”, confirmó.

¿Llegó López Muñoz a debutar en River?

El sobrino nieto de Diego Maradona disputó un único partido oficial con la camiseta de River, club en el que hizo su debut como futbolista profesional. Fue en abril de 2019, cuando reemplazó a Jorge Carrascal a los 13 minutos del complemento y marcó un gol en el partido que terminó con derrota 3-2 ante Tigre.

¿Cuántos partidos disputó en Godoy Cruz?

Hernán López Muñoz lleva disputados 28 partidos con Godoy Cruz, equipo al que llegó en enero de este año y no tardó en afianzarse. Fue autor de 4 goles y entregó 5 asistencias.