Durante el año 2023, en medio de un momento muy delicado de Independiente en el que incluso estuvo en riesgo la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, Martín Cauteruccio fue uno de los jugadores más importantes de los Diablos Rojos de Avellaneda. De hecho, se despachó con una gran cantidad de goles.

Sin embargo, de cara al 2024, con Carlos Tevez sentado en el banco de los suplentes, el experimentado delantero uruguayo de 36 años de edad dejó de ser tenido en cuenta, por lo que se consideró como jugador libre y terminó desembarcando a través de esa condición en Sporting Cristal, uno de los combinados más populares de Perú.

El ariete nacido en Montevideo aceptó la decisión del entrenador pero presentó un reclamo e intimó a Independiente a que abone la deuda salarial de octubre, noviembre y diciembre más los premios. Ante esta situación, los dirigentes aseguraron que el monto solicitado por Cauteruccio había sido depositado mediante dos cheques remitidos a Futbolistas Argentinos Agremiados.

“Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo de trabajo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”, exteriorizó el propio Cauteruccio, que horas después firmó con Sporting Cristal pese a que tenía contrato hasta el 31 de ese mes.

Ante este panorama, Independiente no dio ni un paso atrás: desestimó los argumentos presentados por el también exdelantero de Nacional, Centro Español, Racing de Montevideo, Quilmes, San Lorenzo de Almagro, Cruz Azul, Estudiantes de La Plata y Aldosivi de Mar del Plata e incluso fue por más, iniciando una demanda.

“El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó. Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso”, manifestó, en diálogo con ‘Infobae’, Daniel Seoane, secretario general de la entidad de Avellaneda.

De esta manera, Cauteruccio, que comenzó con todo su estadía en Sporting Cristal, despachándose con nada más ni nada menos que cinco anotaciones en apenas dos partidos disputados, deberá afrontar un panorama complicado en el que Independiente le solicita el pago de la estruendosa suma de 5 millones de dólares.

Los números de Cauteruccio en Independiente

Martín Cauteruccio acumuló 12 anotaciones en 38 partidos de carácter oficial con la camiseta de Independiente.

La cotización de Cauteruccio

Según el sitio web especializado ‘Transfermarkt’, Martín Cauteruccio tiene actualmente un valor de mercado de 175.000 euros.