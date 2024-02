En el mundo Independiente se sacudieron todas las estanterías. Las vitrinas que contienen los 7 trofeos de la Copa Libertadores sufrieron un temblor totalmente inesperado. Y la situación no está ligada a un contexto deportivo, donde el equipo que dirige Carlos Tevez está preparándose para visitar a Huracán.

Néstor Grindetti tomó un fierro muy caliente a la hora de asumir como el presidente de Independiente luego de que Fabián Doman presentara la renuncia. Si bien el mandato de quien se postuló en las últimas elecciones nacionales a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires finalizará en diciembre de 2026, se confirmó que Gabriel Milito quiere sucederlo .

Sin duda alguna, la noticia sorprendió a más de uno. Sobre todo porque el ex defensor de FC Barcelona y Real Zaragoza está en plena actividad como director técnico. En ESPN, el periodista Damián Iribarren aseguró, después de algo de misterio, que “hablé con él esta mañana, y me dijo que tomó la decisión”. Además, agregó que el ex zaguero también le dijo que “en este tiempo, quiero dirigir un poco más, y en el futuro quiero ser presidente de Independiente”.

La historia de Milito con el Rojo está ligada desde muy pequeño, donde realizó las Divisiones Inferiores, fue el capitán del último campeonato local de la institución (2002) y también lo dirigió. Incluso, en el año 2011 dejó de lado un contrato millonario en FC Barcelona para regresar al club de sus amores.

Tras disputar sus últimos 35 partidos como profesional con la camiseta de Independiente, Milito le puso punto final a su carrera futbolística y comenzó a prepararse para el futuro. Ahora, que no dirige tácticamente a una institución luego de su paso por Argentinos Juniors, el Mariscal está formándose para presidir al acérrimo rival de Racing, que en diciembre de 2024 podría tener a Diego Milito (su hermano) muy ligado a la política institucional.

¿Cuándo serán las próximas elecciones en Independiente?

Según refleja el estatuto de Independiente, las próximas elecciones se desarrollarán en diciembre de 2026.

¿Quién fue presidente de Independiente antes de Néstor Grindetti?

Más allá de que Néstor Grindetti reemplazó a Fabián Doman, que renunció a su cargo, el también periodista se había impuesto en las urnas tras los 8 años de mandato que tuvo el sindicalista Hugo Moyano.