Hace tiempo que Carlos Tevez expresó su deseo de continuar al frente del plantel profesional de Independiente, pero no se había llevado a cabo ninguna reunión con los dirigentes. Y en las últimas horas, tuvo el primer contacto con Néstor Grindetti.

En el cónclave que se dio con quien perdió las elecciones nacionales buscando la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el representante de Tevez le explicó al presidente del Rojo que habrá exigencias por parte del entrenador para que se dé su renovación .

El contrato que le proponen al ex delantero de la Selección Argentina tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026, pero para poder aceptar dicha propuesta quiere que Grindetti le cumpla con su gran solicitud y que tiene que ver con los refuerzos que sumará Independiente.

Carlos Tevez exige que desde la Comisión Directiva de Independiente contraten como mínimo a dos jugadores de completa jerarquía, que sean por los que se rompa el chanchito dentro del mercado de pases, aunque no detalló ningún puesto, como así tampoco ningún apellido en particular. Si le cumplen con ello, no tendrá inconveniente alguno para seguir.

El “refuerzo” clave que tendría Independiente

Los dirigentes de Independiente, además de escuchar los pedidos de Carlos Tevez, están buscando la continuidad de Rodrigo Rey, quien extendería su vínculo hasta diciembre del 2026.

¿Qué dijo Carlos Tevez sobre los refuerzos a futuro?

En la conferencia de prensa que había brindado previo al duelo de este miércoles ante River, Carlos Tevez había hecho una breve referencia al plan de refuerzos que Independiente llevará a cabo para el año próximo, precisamente después de reconocer que en diciembre iba a sentarse con los dirigentes del club para definir detalles de su contrato que quiso dejar de lado al momento de asumir, como por ejemplo su salario.

“Sobre mi contrato no se habló nada y se hará a fin de año cuando se analice y evalúe todo lo realizado, qué jugadores se quedarán y a quiénes queremos traer. Pero hoy los muchachos están muy bien porque se viene entrenando desde el arranque y acá se juega como se practica”, había señalado el DT.