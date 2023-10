En el mundo Independiente están muy felices por el presente del equipo, que cambió por completo desde que Carlos Tevez asumió en lugar de Ricardo Zielinski. Tras cambiarle la cara e ilusionarlos con la chance de ser campeones de la Copa de la Liga Profesional, los hinchas solamente quieren que finalice el año para que termine la pesadilla que inició con los problemas financieros y la posibilidad de descender.

Los dirigentes del Rojo ya están pensando en lo que será el futuro, debido a que Tevez firmó un contrato hasta diciembre, más allá de que en lo legal figura hasta junio del próximo año. Se debe a que priorizó levantar al plantel, sacarlo de la penosa situación en la que estaban y después tomaría una decisión. Por eso mismo, ahora los directivos quieren extenderle el vínculo .

Si bien todavía no le hicieron la oferta formal, la idea de Néstor Grindetti es que el Apache continúe al frente del plantel de Independiente hasta el final de su mandato, el cual culminará en 2026. Sí, a pesar de que también está postulado como candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el partido que lidera Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio.

Una vez que los directivos del elenco de Avellaneda se junten con el ex delantero de Boca y la Selección Argentina, le acercarán la propuesta. Pero recién sería a fin de año, ya que quieren respetar la primera postura que tomó el nacido en Fuerte Apache.

Lo que dijo Carlos Tevez de su continuidad en Independiente

Tras la victoria del Rojo ante Barracas Central, en conferencia de prensa, Carlos Tevez se refirió a su futuro: “A fin de año buscaremos lo mejor. Ahora no es el momento. Hay que evaluar si me quedo. Hasta que no termine el último partido no hablaré con los dirigentes de Independiente”.

Los números de Carlos Tevez al frente de Independiente

Desde que debutó ante Vélez, Independiente dirigió 9 partidos, donde consiguió 5 triunfos, igualó en 3 ocasiones y solamente perdió 1.