Luego de haber llevado a Estudiantes de La Plata a la conquista de la Copa de la Liga como presidente de la institución, Juan Sebastián Verón estuvo presente como espectador en la Copa América. La Brujita vivió de cerca la consagración de la Selección Argentina en Miami.

En las últimas horas, se volvió viral en redes sociales un ping pong que el influencer Beta Mejía le hizo al exmediocampista. Tras algunas preguntas de la vida cotidiana, en las que ponderó, por ejemplo, al mate sobre el café colombiano, Verón respondió sobre fútbol.

El entrevistador le hizo elegir entre un futbolista u otro y en la primera consulta se decantó por Diego Armando Maradona sobre Lionel Messi. Luego, siguió con Pelusa hasta el final, dejando de lado a nombres como Ronaldo Nazário, el Pibe Valderrama, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Ángel Di María y a él mismo.

Posteriormente, el influencer lo invitó a que formara un once ideal con los mejores futbolistas de la historia en su opinión. Este video viral se llenó de comentarios que criticaron algunas de las decisiones de la Brujita. Juzguen ustedes.

Verón se inclinó por formar con: Gianluigi Buffon; Javier Zanetti, Fabio Cannavaro, Nicolás Otamendi, Roberto Carlos; Fernando Redondo, Zinedine Zidane; Diego Maradona; Lionel Messi, Hernán Crespo y Ronaldinho.

Maradona y Verón, una relación amor-odio

Tras la muerte del astro, el actual presidente de Estudiantes reveló detalles sobre su relación en ESPN F90: “Fue de amor-odio. Para los jugadores de nuestra época y para mí en particular, llegar a Italia era llegar al fútbol de Maradona. Nosotros nos levantábamos para ver al Napoli. Me hubiera encantado tener una charla. La quise tener, fue difícil y también hubo en el medio una recomendación de ‘mirá que ya no es más él’, y bueno, no se pudo“.

“Es difícil hablar hoy porque es complejo no poder tener del otro lado una respuesta. Se bien la relación que tuve, lo que hice en ese momento dentro de la Selección donde estaba encomendado para otras cuestiones que pasaban muy por alrededor. Tuve una charla con él después del primer partido y sé bien lo que me dijo y lo que me dijo en Sudáfrica“, completó quién fuera dirigido por Maradona en el Mundial 2010. Además, compartieron equipo en Boca durante el arranque de la carrera de la Brujita.