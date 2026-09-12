El entrenador del Decano se mostró muy caliente en conferencia de prensa luego de la agónica derrota de su equipo.

En el Estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán perdió por 2-1 ante River Plate en tiempo de descuento por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Con uno menos durante casi todo el compromiso, el Decano había llegado a igualarlo en el complemento, pero el punto se le escurrió con el grito agónico de Thiago Almada.

En apenas 13 minutos, Franco Nicola vio la tarjeta roja por una patada sobre el rostro de Lucas Martínez Quarta. Sin embargo, en la segunda mitad, el árbitro Andrés Gariano evitó expulsar a Mauro Arambarri por una fuerte patada de atrás a Alexis Canelo, que ni el VAR llamó para revisarla.

En ese contexto, Julio César Falcioni, que fue expulsado sobre el final por doble amarilla por invadir la cancha, explotó en conferencia de prensa: “Quiero hablar de lo que pasó hoy acá. Ya nos pasó hace 15 días con Merlos. Hoy nos vuelve a pasar con el que está arriba en la cabina y con el que está abajo en la cancha. Si molesta Atlético, nos tienen que avisar”.

“En el primer tiempo, la expulsión a los 15 minutos creo que es correcta. Creo que era expulsión al jugador de River en la falta sobre Canelo. Me extraña que alguna cosas las miren y otras no. Que algunas cosas las valoren y otras no. Parece que La Banda empezó a funcionar de nuevo, la Banda de River. Para un color toman determinadas decisiones y para otras no. Quería venir a la conferencia para decir esto”, disparó el exDT de Boca.

Luego, profundizó sobre a qué se refería con las bandas: “Las que pusieron todo el campeonato pasado. Dejaron de funcionar cuando se vieron apremiados. Ahora están un poquito más liberados y vuelven a funcionar. Yo soy simplemente un técnico y si esto me cuesta la cabeza, me voy tranquilo a mi casa. Trabajo porque me gusta, pero no me gusta que me caguen”.

EXPULSADO FALCIONI EN ATLÉTICO TUCUMÁN



El DT del Decano reclamó tarjeta roja para Arambarri en River.



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Posteriormente, lanzó una filosa definición sobre la terna arbitral: “Antes de que ellos fueran polvo o paja, iban a una toalla o a un papel higiénico, yo ya estaba dentro de la cancha. Cuando me cagan me doy cuenta enseguida”.

La polémica falta de Arambarri sobre Canelo

“Hoy la segunda ni la fueron a ver. El tipo se tiró tres metros antes y le pegó en los talones. Entré a preguntarle cómo estaba a Canelo y ahí me echó. Por ahí me echó bien, pero todo lo demás estuvo muy mal”, explicó Falcioni.

LA POLÉMICA DE LA TARDE: ¿era roja para Arambarri por esta infracción? Todo Atlético Tucumán pidió la expulsión, pero fue Julio César Falcioni quien se tuvo que ir por invadir el campo de juego. pic.twitter.com/U0cD5lvhMn — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

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