La conexión de Banega con Messi que provocaría su no a Boca y la llegada a Newell's

Éver Banega está cerca de acordar su regreso a Newell’s Old Boys. Si bien todo hacía pensar que volvería a Boca Juniors, apareció la ‘Lepra’ con una oferta mejor desde varios aspectos, tanto económico como deportivo. Pero, el motivo de elegir al conjunto rosarino, tiene un trasfondo detrás que involucraría ni más ni menos que a Lionel Messi.

Banega y Messi son fanáticos de Newell’s, pero hay una conexión todavía más personal que también influiría en la decisión del mediocampista de elegir a este equipo por encima de Boca. Una relación sentimental entre familiares de ambos futbolistas tendría especial incidencia en esta sorpresa de mercado.

Es que todo hacía pensar que el experimentado volante, que viene del Al Shabab de Arabia Saudita, jugaría en Boca en 2024. De hecho, desde hace varios días que le viene haciendo guiños al ‘Xeneize’. Sin embargo, su llegada nunca terminó de arreglarse y Newell’s apareció con una oferta superadora.

La ‘Lepra’ le ofreció una oferta mejor desde lo económico y por más tiempo que la de Boca. Según Gastón Edul, tendría sobre la mesa un contrato por tres años y con mejores aspectos económicos. A su vez, según Olé, desde lo deportivo también le convence la propuesta de Newell’s, ya que le garantizaría titularidad, a diferencia del cuadro ‘azul y oro’.

La conexión entre Banega y Messi que sentenciaría su futuro en Newell’s y no en Boca

Boca se plantaría en la oferta de palabra que le hizo llegar a Banega antes de fin de año, por lo que Newell’s tendría las de ganar y estaría muy cerca de concretar su regreso. Mientras tanto, también ha trascendido un aspecto personal que influiría en la operación.

Tal como trascendió en redes sociales, el hijo de Éver Banega, Santiago, estaría de novio con la sobrina de Lionel Messi, Morena, hija de Rodrigo Messi (hermano de Leo). Se han visto fotografías de ambos en donde se los ve juntos y confirmaría su romance.

Así, desde lo familiar, también influye el hecho de que Banega quiera estar más cerca de Rosario. La conexión con la familia de Lionel Messi sería otro aliciente por el que prefiere a Newell’s por encima de Boca Juniors. No es el que define definitivamente su elección, pero sí contribuye a elegir Rosario antes que La Boca.

La postura de Boca sobre Banega

Ante las versiones periodísticas que dan casi por hecho que Éver Banega jugará en Newell’s Old Boys, desde Boca Juniors no tendrían intenciones de hacer un nuevo ofrecimiento. Cabe destacar que la ‘Lepra’ le hizo la propuesta formal antes mencionada por escrito, mientras que desde el ‘Xeneize’, el ofrecimiento fue de palabra.

De todas maneras, Boca no tiene pretensiones de entrar en una disputa por Banega. Es más, según dejó trascender el periodista Emiliano Raddi, si Éver no llega al club no buscarán jugadores de la misma posición. Así, Newell’s se encamina a su retorno.