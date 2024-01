Hace tiempo que Juan Román Riquelme viene insistiendo por el regreso de Éver Banega, quien debutó en el año 2007 con la camiseta de Boca, y estuvo un breve lapso con la azul y oro en el pecho.

La idea del ex mediocampista de la Selección Argentina, que romperá su contrato con Al-Shabab, era poder volver al club con el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Sin embargo, hace unas semanas comenzó el operativo retorno por parte de Newell’s.

A pesar de que los rosarinos dejaron de buscar su regreso, cuando Banega le dijo a Riquelme que retornaría al Xeneize, volvieron a tomar las riendas de la situación y decidieron llamar al mediocampista para convencerlo, según reportó el periodista Fernando Carrafiello. Y lo que la Lepra le propuso al volante de 35 años fue ser la bandera, el dueño del vestuario y ser el referente que hoy no tiene el rojinegro.

Más allá de que Newell’s no puede competirle económicamente a Boca, le indicaron al mediocampista rosarino que no tomara una decisión y que analizara fríamente la posibilidad. De hecho, volvieron a llamarlo y apelaron a la situación sentimental para convencerlo. Es más, como sabían que corrían de atrás, buscaron que Maximiliano Rodríguez también levantara el teléfono para endulzarle el oído al ex Sevilla.

La decisión de Éver Banega ya estaría tomada, y le habría dado el visto bueno a Ignacio Astore, el presidente de la institución, para acelerar en la negociación y que se sienten para ultimar los detalles de la operación para que se produzca su retorno luego de 10 años.

Las estadísticas de Banega en Boca

Éver Banega tiene 44 partidos disputados con las camiseta de Boca, con la particularidad de que no convirtió goles. El volante aportó 3 asistencias, recibió 12 tarjetas amarillas y 2 rojas.

La foto que compartió Éver Banega para despedirse de Al-Shabab

Mientras en Boca esperan que se produzca su regreso, Éver Banega compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde se lo ve con la indumentaria de Al-Shabab y a la publicación la acompañó con la canción ‘Gracias’, de la banda de cumbia santafesina, La Nueva Luna.

El 30 de diciembre fue la fecha en la disputó su último partido con el equipo saudí, y ahora deberá tomar una decisión respecto a su futuro: ¿Newell’s o Boca?