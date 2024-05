El Balón de Oro que ganó Diego Armando Maradona por ser el mejor jugador del Mundial de México 1986 está envuelto en una disputa judicial. La casa Aguttes programó subastar el trofeo el próximo 6 de junio, pero los herederos del Diez presentarán una demanda para evitarlo.

Para la familia del ícono del deporte, el galardón no puede ser subastado porque fue robado. El abogado del bufete Paradox Lawyers, Gilles Moreu (representa a dos hijas de Maradona), aseguró en The Associated Press que pedirán el secuestro judicial del trofeo y harán dos denuncias: una por robo y otra por encubrimiento de robo.

“Las dos hijas discutieron el asunto con los otros herederos, quienes dieron su aprobación a la acción legal“, asegura la agencia sobre la inminente medida que presentará la familia de Diego.

Por su parte, desde Aguttes aseguran que la estatuilla en cuestión fue adquirida en buena fe a un coleccionista privado de París en 2016.

La historia del Balón de Oro de Diego Maradona

Maradona fue premiado con un Balón de Oro en 1989, en reconocimiento por haber sido el mejor jugador de la Copa del Mundo 1986 que consagró a la Selección Argentina en México. Tiempo después, el trofeo desapareció y nunca se supo la verdad del motivo.

La versión más fuerte es que Diego lo había guardado en un banco de Nápoles y que fue robado por mafiosos, en su paso por el fútbol italiano. Sin embargo, la casa Aguttes, indica en el anuncio de la subasta que “algunos aseguraron que lo perdió jugando al póker o que lo vendió para pagar sus deudas”.

Volviendo a la versión del robo de parte de la mafia italiana, un miembro había asegurado que la estatuilla había sido derretida y convertida en piezas de oro. Para la sorpresa de muchos, el trofeo apareció tras varios años y se confirmó que era el auténtico.

Así es el Balón de Oro de Diego Armando Maradona que quieren subastar. (Imagen: Casa Aguttes)

Quiénes son los herederos de Diego Maradona

Los herederos de Diego Armando Maradona son sus cinco hijos: Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jana Maradona, Diego Fernando Maradona y Diego Maradona Jr.