La presente edición de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina sigue su marcha. En ese contexto, River Plate, uno de los principales candidatos al título en dicho certamen doméstico, ultima todos los detalles necesarios para afrontar una nueva presentacion. La misma será el próximo viernes en un reducto siempre complicado.

Es que, bajo la órbita de la duodécima fecha de la Copa de la Liga, los encabezados tácticamente por Martín Demichelis se encontrarán frente a frente con Huracán con el estadio Tomás Adolfo Ducó del barrio porteño de Parque de los Patricios como escenario. Sin ningún tipo de dudas, una visita de riesgo para el Millonario.

Mientras tanto, Frank Darío Kudelka, quien recientemente tomó las riendas tácticas de Huracán, apareció en escena para brindar sus sensaciones sobre este trascendental partido ante River. En ese contexto, el entrenador se mostró cauto teniendo en cuenta la jerarquía del rival de turno pero paralelamente envió una clara advertencia.

“Quiero ser respetuoso pero no es que me preocupe River. Sabemos la calidad que tiene en cantidad e individualidad pero es un partido desafiante en el cual no tenemos que ir pensando a ver qué pasa”, comenzó exteriorizando al respecto el director técnico de un Globo que tiene la necesidad imperiosa de sumar puntos lo antes posible.

“Tenemos que pensar en ir a buscar el resultado. Eso es lo que hay que inculcarles a los jugadores. Tenemos con qué para ganar este partido”, profundizó el estratega que cuenta con una dilatada trayectoria en el marco de la máxima categoría del fútbol argentino y que intentará dar el golpe sobre la mesa frente al Millonario.

Por otra parte, no es un detalle menor que, con nueve puntos por disputarse en la primera instancia de la Copa de la Liga Profesional, Huracán ya no tiene ninguna chance de poder meterse en los cuartos de final del certamen local ya que está 10 unidades por debajo de Barracas Central, el último combinado que se está clasificando.

En ese sentido, los de Parque de los Patricios necesitan sumar puntos por otras cuestiones: primero y principal para no tener inconvenientes en torno a la lucha por la permaneica y segundo para escalar peldaños en la tabla acumulada y soñar así en el futuro con la clasificación para algún certamen continental, esos que hoy lucen lejanos.

¿Cuándo se juega el partido?

Por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional, Huracán recibirá a River Plate el viernes 29 de marzo a las 20:30 horas.

¿Cómo ver este encuentro?

El partido entre el Globo y el Millonario podrá visualizarse a través de la pantalla de TNT Sports.