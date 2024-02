En su regreso a Racing como entrenador, ahora con muchos más pergaminos de los que acumulaba en sus dos ciclos anteriores, el propio Gustavo Costas puso la vara alta anunciando que no había llegado al club de sus amores para competir, sino para conseguir títulos. La dirigencia lo acompañó moviéndose fuerte en el mercado de fichajes y los hinchas desde un sentimiento incondicional del que no habían gozado ni Gago, ni Pizzi, ni Beccacece.

Con la última victoria 4-1 ante San Lorenzo, segunda en las cuatro fechas que se llevan disputadas de la Copa de la Liga, su equipo empezó a aportar fundamentos para convencer, hacia adentro y hacia afuera, de la posibilidad de cumplir esos ambiciosos objetivos. El propio DT, que había apuntado contra el carácter de sus dirigidos tras la derrota en el debut ante Unión y en condición de local, se reconoció satisfecho por la tarea de los últimos partidos.

“Salió todo lo que habíamos planeado. Los chicos hicieron un gran partido, un gran desgaste, me voy muy contento. Es difícil jugar con esa intensidad los 90 minutos, a veces tenés que descansar con la pelota. Estoy muy contento por los chicos y por la gente que se fue muy feliz”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Esa felicidad dura horas, minutos. El calendario no da respiro y obliga a cambiar el chip antes de apoyar la cabeza en la almohada. En Gustavo Costas, las emociones y también las presiones parecerían magnificarse porque es él mismo, como hincha, quien se las pone. Tal vez por eso a la hora de resumir las sensaciones de la tercera experiencia como entrenador de La Academia, que espera sea la vencida, se haya despachado con una confesión un tanto masoquista.

“Disfruto sufriendo. Esa es la verdad. Seguro que si me fuera mal, sufriría cien mil veces más que en cualquier otro club que me tocara andar mal. Por eso trato de tener la cabeza metida en el trabajo, de no salir. De estar en mi casa, entrenar, trabajar. Lo que más quiero es que me vaya bien”, manifestó.

Costas no quiere dar ventajas físicas

El partido ante San Lorenzo fue para Racing un paso hacia adelante en relación a la intensidad física que Costas pretende que pueda tener su equipo y que había remarcado como problemática tras el empate sin goles en su visita a Estudiantes.

“No estamos bien físicamente. Los chicos estuvieron precisos con la pelota, pero nos faltó contundencia. Hay muchas cosas positivas de este empate, pero tenemos que mejorar. Sobre todo en lo físico para hacer lo que queremos en Racing, tenemos que estar 10 puntos desde lo físico”, había dicho.