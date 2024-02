La Joaqui empieza a convertirse en un amuleto del Racing de Gustavo Costas, marcando presencia una vez más en El Cilindro de Avellaneda para disfrutar del segundo triunfo del equipo en condición de local. También había estado en la victoria 3-0 ante Tigre, por la segunda fecha. El único partido al que no asistió en la presente edición de la Copa de la Liga había sido el del estreno con derrota 1-0 ante Unión.

La Reina del RKT no se privó de nada para vivir como una auténtica fiesta el encuentro que terminó con triunfazo 4-1 sobre San Lorenzo, con actuación especial de Maravilla Martínez que se anotó un hattrick. Escoltada por la Guardia Imperial, cantó y arengó desde arriba de un paraavalanchas.

Distintos videos de La Joaqui como bravísima barra racingista no tardaron en difundirse en las redes sociales. También ella se encargó de compartir con sus seguidores algunas escenas de su presencia en El Cilindro, al que acudió acompañada de su hija y una amiga.

La artista que acumula más de cuatro millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram siempre busca estar vinculada de manera activa al club de sus amores. A inicios de 2021, había participado de una producción especial para presentar la camiseta del plantel profesional de fútbol femenino. El año pasado, acudió a partidos de Copa Libertadores y al clásico con Independiente. Además, asistió a la pensión Casa Tita para compartir una cena de despedida de año con los juveniles del club, junto a otras personalidades que son reconocidas hinchas de La Academia.

Declaración de amor

Un consejo que se volvió viral en Tik Tok fue la prueba de que también a la hora de entablar relaciones sentimentales, el fútbol tiene gran importancia para La Joaqui. “Quedate con el que te acompaña a la cancha, que al baile te acompañan todos”, había dicho desde El Cilindro y con su camiseta de La Academia.

¿La Joaqui salió con un crack internacional?

Aunque fue ella misma quien se encargó de desmentir un romance con Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina, sobre finales del año pasado se encargó de deslizar que mantenía un vinculo con una estrella internacional que había sido su amor platónico en la adolescencia.

“A dos años de cumplir los 30 me contestó una historia. No lo podía creer (…) Si digo quién es o de qué país es, dan los números de mi adolescencia. Me escribió y yo me dije que tenía que actuar natural porque es el amor de toda mi vida. Almorzamos juntos en otro país, no puedo decirlo. Le dije en el almuerzo que estaba re nerviosa, que soy argentina, que somos re futboleros y que no era por interés sino que realmente lo quería conocer desde los 15 años. Es como que el mundo conspiró”, había relatado en el programa PH.

“Fue la mejor cita de mi vida. Me pareció la persona más sencilla, jodona. Me estoy conociendo, vive afuera, pero es cerca. El proceso de noviazgo lleva un montón. Es la persona más copada e interesante que conocí. Te juro que nunca nadie me besó así en mi vida”, concluyó.