Independiente está tratando de levantarse de una de las peore crisis institucionales y deportivas de su historia. Es por ese motivo que los hinchas comenzaron a juntar dinero en una colecta del influencer Santiago Maratea para así saldar las deudas del club: en menos de un mes se juntaron más de 3 millones de dólares sin apoyo del exterior, ya que todavía no está abierta la cuenta para que aporten los hinchas que no viven en Argentina.

En la última semana Santiago Maratea no actualizó el número de colecta en sus redes sociales. Es por ese motivo que Flavio Azzaro, reconocido hincha de Racing, hizo una cargada en sus redes sociales: “Maratea, Maratea, Maratea se borró… se llevó toda la guita y al Rojo lo cagó”. Sin embargo, el influencer no se quedó callado.

A las pocas horas del tweet de Azzaro, Maratea publicó el siguiente mensaje en una historia de Instagram: “Los rumores sugieren que me escapé con la plata, o que desapareció o que hay menos plata. Pero los factos es que estamos a 15 millones de los 800 millones de pesos”. Y agregó: “No les voy a negar que parte de por qué desaparecí es que me saturé. Vengan de a uno. Todos reciben sueldos y se organizan para venir a darme“.

El ida y vuelta entre el periodista e influencer no terminó ahí. “Apareció. Pero veo que no crece mucho, eh. Estamos llegando al mes y para lo que prometió Santu faltan más de 8.000.000.000 de mangos. Dijo que en 5 semanas si no la juntaba era un fracaso. ¿Llegará a los 1.000?”, publicó Azzaro en su Twitter y hasta el momento Maratea no respondió.

+”Estaba con la mujer de un periodista”: el picante mensaje de Santiago Maratea

“Amigo, hola, ¿cómo están? Los extrañé, les pido disculpas, sé que desaparecí seis días, estaba con la mujer de un periodista, no les puedo decir cual. El nombre arranca con ‘F’ igual“, fue el primer mensaje que publicó Santiago Maratea en sus redes sociales. Todo indica que esa “broma” fue para Flavio Azzaro.