Más de 20 millones de dólares de deuda y un presente que lo acerca más al descenso que a la pelea por ingresar a una competencia internacional rodean a un Independiente necesitado más que nunca de salir del pozo en el que se encuentra, ya que el club de Avellaneda atraviesa los años más oscuros de su historia. Para ayudarlo de manera económica y que la salida de este momento sea gracias a los hinchas, quien brindó una idea para una solución fue el influencer Santiago Maratea.

Acostumbrado a realizar colectas solidarias a través de donaciones de sus seguidores, Maratea se ofreció a ser el encargado de gestionar una masiva colecta para los hinchas de Independiente y que entre los fanáticos del Rojo salven al club. Luego de varias semanas en donde se ultimaron detalles para que la misma se pueda dar de la manera más eficaz y transparente, el influencer dio este jueves una conferencia de prensa en el estadio del club de Avellaneda y explicó todo al respecto.

Acompañado de un ídolo de la institución como "Pepe" Santoro, Maratea expresó: "La colecta ya arrancó, ya subí los link a mis redes sociales. Si ponen el alias tienen que chequear que los datos seas los que publicamos, el CVU y el nombre de la cuenta", donde además añadió: "La Comisión Directiva no tiene voto sobre donde va el dinero, el fiduciario soy yo. Después lo hablaremos con ellos, pero la prioridad es pagar primero las más urgentes, que serían la de América de México y Gastón Silva, y luego se le pagará a cada uno lo que le corresponda".

+ CÓMO DONAR EN LA COLECTA DE SANTIAGO MARATEA POR INDEPENDIENTE

Siguiendo con las declaraciones, el influencer se defendió de quienes lo acusaban de lavar dinero en esta colecta y de quienes afirmaban que se iba a quedar con el dinero: "¿Quien blanquearía dinero con una colecta transparente donde todo debe estar en blanco? Acá hay abogados y escribanos que se encargar de chequear que todo esté de la manera correcta, el más insoportable para que todo esto suceda así soy yo".

Luego, Maratea explicó como se dará la administración del fideicomiso que permitirá pagar las deudas: "Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares. Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 4% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club".

Por último, aclaró nuevamente esa diferencia de estos gastos extras que se deben cubrir en la colecta. "El porcentaje que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La CD tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club". Para cerrar, dejó un mensaje claro: "La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares". De esta manera, comenzó el operativo de salvar a Independiente de parte del influencer, los hinchas y varios referentes y ex jugadores del club.