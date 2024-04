Si hay un partido que revoluciona a prácticamente toda la República Argentina es el Superclásico. River y Boca cuenta con la inmensa mayoría de hinchas a lo largo y ancho de todo el país. Fue un partido atractivo desde los inicios hasta los días que corren y, por tal motivo, se jugó en diversas provincias e inclusive en otros países. La experiencia del Superclásico es única y nadie se lo quiso perder.

Córdoba no es la excepción y, a lo largo de la historia, se jugaron ocho Superclásico en el Mario Alberto Kempes, anteriormente conocido como Chateau Carreras. Todos esos partidos fueron amistosos y el historial es favorable para River que obtuvo cinco victorias, Boca lo hizo en dos oportunidades y una vez fue empate, aunque con triunfo por penales del Xeneize.

¿Cuándo fue el último Superclásico en Córdoba?

River y Boca se vieron por última vez en la Docta el 10 de octubre de 2015 en un partido amistosos organizado por el banco que por entonces era el sponsor principal de ambos clubes y estaba en el pecho de sus camisetas. Los de Gallardo se impusieron ante los de Arruabarrena por 1 a 0 con gol de Lucho González. Cabe recordar que los de Muñeco venían de eliminar al rival de toda la vida tanto en la Sudamericana 2014 como de la Libertadores 2015.

¿Cómo está el campo de juego del Kempes?

Al ser época de resembrado, el Mario Alberto Kempes no está en su mejor momento. Es cierto que, desde el miércoles pasado hasta este domingo, el terreno mejoró considerablemente, pero claro está que no será una maravilla. Con el afán de federalizar -al menos el Superclásico- se optó por un estadio con un campo que no estaba en condiciones en lugar de priorizar un buen espectáculo en una cancha que tenga su terreno en condiciones para un partido de semejante magnitud.

Los ocho Superclásicos que se jugaron en el Kempes

21/03/1979 | Boca 3 – 1 River

27/03/1986 | Boca 1 (5) – (4) 1 River

14/01/2000 | River 3 – 0 Boca

25/01/2001 | Boca 2 – 1 River

30/01/2002 | River 1 – 0 Boca

02/02/2013 | River 2 – 1 Boca

25/01/2014 | River 2 – 0 Boca

10/10/2015 | River 1 – 0 Boca