El mercado de pases cerrará sus puertas en la Liga Profesional el próximo 31 de agosto y, en medio de la definición de su llave de octavos de final de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, San Lorenzo decidió ir en busca de Augusto Batalla, quien supo ser arquero titular afianzado en el Ciclón entre 2021 y 2023.

El panorama no es sencillo. La relación entre el todavía futbolista de River con Marcelo Moretti, actual presidente del Cuervo, no terminó de la mejor manera desde que Batalla dejó el club. De hecho, fueron algunos dirigentes de la actual gestión quienes convencieron al mandatario de volver a contactar al arquero, pero hay cuestiones a limar.

“No le mientan a la gente: no me fui por algo económico. No fue así. No me gusta que se mienta en mi persona”, fueron las palabras de Augusto Batalla -en una entrevista con La Red– contra Moretti a pocos días de su salida de San Lorenzo. Rumores sobre el salario pretendido, declaraciones y desmentidas. Con este antecedente, la intención desde Boedo es reactivar las charlas para que la vuelta del arquero sea una realidad.

Sin ir más lejos, Batalla estuvo presente en el último clásico contra Huracán en el Nuevo Gasómetro y tuvo la posibilidad de saludar a los futbolistas del Ciclón, con quien mantiene buena relación desde su salida.

Otro de los puntos a tener en cuenta en esta cuestión es el agente de Batalla, quien también se encarga de representar a Adam Bareiro. Las idas y vueltas que se dieron en la negociación del nuevo refuerzo de River también desgastaron la relación y desde el Ciclón tienen claro que el regreso del ex Granada no será para nada sencillo.

Cómo es la actualidad de Augusto Batalla, apartado en River

Al momento de su retorno desde España, Augusto Batalla no entró en la consideración de Martín Demichelis para reincorporarse al plantel de River siendo todavía jugador del club y el arquero solicitó permiso para entrenarse por su cuenta, a la espera de la apertura del mercado.

Sin embargo, al día de hoy todavía no encontró club para continuar con su carrera profesional y San Lorenzo podría ser una vía para el retorno a la actividad, pero la novela se podría estirar hasta el último día de mercado.