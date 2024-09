Los puntajes de River vs. Talleres por la Liga Profesional 2024: Jugador x Jugador

Franco Armani (6): No tuvo demasiadas exigencias debido a la escasa actividad ofensiva de Talleres. No protagonizó fallas y no tuvo nada que hacer en el gol de Talleres.

Fabricio Bustos (3): Pobre partido del lateral derecho de River. No estuvo nada seguro en el aspecto defensivo y no terminó bien prácticamente ninguna aparicón ofensiva.

Germán Pezzella (6,5): No brilló como en juegos anteriores pero fue el hombre más sólido de la última línea de River. Saldo positivo en los duelos y personalidad para ir a buscar el empate.

Paulo Díaz (1): Calamitoso partido del chileno. Le regaló el gol a Talleres con un blooper increíble y no mostró firmeza en ningún momento. Extremadamente impreciso con la pelota.

Marcos Acuña (6): Algunas complicaciones en la recta inicial del partido que fue corrigiendo rápidamente. Muy interesante ida y vuelta, mostrándose como opción en ataque.

Marcos Acuña en acción. (Foto: Prensa River)

Santiago Simón (4): A diferencia de partidos anteriores no tuvo efectividad en la contención y tampoco fue importante a la hora de la generación. Pese a ello, buena entrega.

Matías Kranevitter (5): Se mostró ordenado y no expuso grandes errores de ubicación y de desplazamientos. Sin embargo, por momentos se vio sobrepasado en la mitad de la cancha.

Ignacio Fernández (3): Por un lado, se mostró activo y participativo durante toda su estadía en el campo de juego. Por el otro, fue extremadamente irresoluto y no tuvo claridad.

Manuel Lanzini (3): A diferencia de lo que sucedió en el Superclásico, no estuvo nada claro ni inteligente. Buscó e intento, pero no decidió ni ejecutó bien en ningún momento.

Lanzini, de floja presentación. (Foto: Getty)

Facundo Colidio (5): Voluntarioso, batallador y sacrificado durante todo el encuentro. Lastimó con su atrevimiento pero le faltó algo de claridad en las culminaciones.

Miguel Borja (4): El colombiano fue un tanto más generoso que en encuentros anteriores, retrocediendo, peleando y pivoteando. Le faltó bastante puntería en las resoluciones.

Ingresaron:

Rodrigo Villagra (6): Buen ingreso del volante central, que se asentó rápido en al medular.

Franco Mastantuono (7): Gran aparición del juvenil, que se transformó en un dolor de cabeza para el rival apoyado en su talento.

Claudio Echeverri (2): Apático, errático y displicente ingresó. No terminó bien ninguna jugada.

Pablo Solari (6): Le faltó algo de claridad pero ofreció velocidad y profundidad.

Milton Casco (-): Entró en la recta final del compromiso.