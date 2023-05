Más allá de los merecimientos que pueda haber tenido River para salir victorioso del último Superclásico disputado el domingo en el Monumental, la realidad marca que esa victoria fue posible gracias a un penal sancionado por Darío Herrera que todavía da lugar a la polémica, especialmente después que se diera a conocer este martes que el árbitro fue sancionado con una fecha sin dirigir.

Ya desde el lunes posterior al partido, el periodista Toti Pasman se encolumnó entre quienes opinan que no hubo infracción de Agustín Sández sobre Pablo Solari, pero en la última emisión de su programa en Radio La Red profundizó la cuestión con tres argumentos que, en su opinión, hacen todavía más evidente el error de Herrera.

“En algún partido habrá pasado que Messi no tocó una pelota y la clavó en el ángulo en el minuto 90. Cuando un futbolista no toca la pelota en 90 minutos, pero en el minuto 91 define el partido, FIFA le da el Man of the Match, Olé le pone 9 puntos, acá le hacemos la nota. Esto aplica para un árbitro que en todo el partido fue un desastre, pero acierta en el minuto 90 en la jugada más determinante del partido. ¡La cambia! Y acá diríamos qué bien Herrera, porque en la jugada más difícil el tipo acertó. ¡Pero no! Esto no pasó. A Herrera lo castigaron por el penal“, dijo como primer argumento.

“Está enojado Chiqui Tapia. ¿Por que son los líos? Por el penal que cobró Herrera. Es un partido que se ve en todo el mundo y por eso le preocupa a Tapia. Y debe pensar ‘mirá Herrera el quilombo que arma con ese penal tonto que cobre en el minuto 91 del partido'”, ejemplificó como segundo argumento.

Y concluyó: “El tercer argumento que me demuestra que no fue penal es que también lo pararon a Trucco (responsable del VAR). ¿Cuál es el mensaje? ‘Papá, llamalo a Herrera y hacelo dar marcha atrás con esa boludez que está cobrando’. No estén mirando Netflix en Ezeiza. Ya está, muchachos. No fue penal”.