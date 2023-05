El Superclásico del fútbol argentino no terminó de la manera ideal. Después del gol de River, los protagonistas dieron una lamentable imagen después del festejo de Agustín Palavecino en la cara de los jugadores de Boca. Una situación que dejó consecuencias para ambos equipos.

Uno de los grandes ausentes en la tarde de fútbol en el Monumental fue Claudio Tapia, quien se encontraba volando a París para la entrega de los Premios Laureus. El presidente de la AFA fue consultado por lo sucedido y fue contundente.

"Estuve viendo algo, porque justo estábamos viajando y no podíamos seguirlo desde el avión. No me gusta. Me parece que no es la cara que queremos para el fútbol argentino", aseguró el dirigente. El escándalo del final no gustó ni un poquito.

+ El Superclásico con más expulsados de la historia

Luego de que Darío Herrera haya mostrado seis tarjetas rojas, el encuentro del último domingo batió un récord negativo histórico, ya que nunca hubo uno con tantas expulsiones. El mayor registro hasta el momento lo tenía la edición del Metropolitano 1982, cuando Carlos Esposito echó a 4 jugadores.