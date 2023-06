La posibilidad de que Andrés Iniesta pueda aterrizar en el fútbol argentino para defender la camiseta de Argentinos Juniors estalló como un bombazo este viernes, un día después que el español confirmara que no continuará en el Vissel Kobe de Japón.

Las primeras informaciones, escuetas, aludían a un llamado telefónico de Gabriel Milito, quien fue su compañero en Barcelona, para invitarlo a formar parte del equipo que lo tiene como entrenador. Tal vez por interés, tal vez por cortesía, el campeón del mundo en 2010 no habría desestimado la posibilidad.

Unas horas después del bombazo, Argentinos jugó en La Paternal y consiguió un triunfo agónico, con gol de Leonardo Heredia en el cuarto minuto de adición, 1-0 sobre Platense. En la conferencia de prensa posterior, el propio Milito fue consultado sobre el rumor y lo confirmó con absoluta naturalidad.

“Andrés no va a seguir en Japón, en el equipo que jugó durante cinco temporadas. Obviamente compartimos grandes momentos juntos, tenemos un amigo en común que vive con él en Japón. Un fisioterapeuta que convivió con nosotros en Barcelona y me ayudó muchísimo. Y es el fisio personal de Andrés. Cuando surgió la noticia de que no iba a continuar, lógicamente hablé con él“, empezó diciendo.

Y continuó: “Obviamente Andrés es un futbolista a nivel mundial y lo quieren muchos equipos del mundo. A nosotros por supuesto que nos encantaría tenerlo, porque lo conozco, sé lo que es como persona. Como jugador ya lo conoce todo el mundo y sabemos lo difícil que es que un jugador de su jerarquía venga a jugar al fútbol argentino. Pero preguntar, preguntamos. Vamos a esperar su respuesta“.