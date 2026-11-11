Nicolás Russo habló de la fecha de River – Lanús por los 8avos del Clausura: “Entiendo que va a ser el domingo”

En diálogo con Radio La Red, el presidente del Granate explicó porqué el partido no se jugará el viernes 20, como pretendía River.

Este miércoles se dará a conocer el cronograma completo que la Liga Profesional tiene confeccionado para los octavos de final del Torneo Clausura. Respecto al duelo entre River y Lanús, que se disputará en el Monumental debido a que el Millonario quedó cuarto de la Zona B y el Granate quinto de la Zona A, hay muchos idas y vueltas que han dilatado la decisión de la Liga respecto a los horarios.

Es que el equipo de Núñez quería disputar el compromiso el viernes 20, para evitar que el duelo se dispute luego del partido de Boca por la final de la Copa Sudamericana, pautado para el sábado 21 en Barranquilla.

Lanús, en cambio, se negaba a que sea allí debido a que tiene futbolistas cedidos a sus selecciones, y uno de ellos es el paraguayo Alan Wlk, quien regresaría a Argentina el jueves 19 luego de la gira de la Albirroja en Asia. Así las cosas, las opciones se acortaron al domingo 22 o al lunes 23.

En este sentido, en las últimas horas habló Nicolás Russo, presidente de Lanús, y dio detalles de las charlas que hubo puertas adentro de AFA para dirimir el cronograma de los octavos de final. En diálogo con Radio La Red, el mandamás soltó: “La fecha no la sé. Sí entiendo que va a ser domingo porque en la última reunión de Comité de la Liga fue claro Duarte (NdR: Francisco, el Gerente de la LPF) al explicar que los equipos que tienen jugadores convocados de selección se le va a dar más días de descanso porque los jugadores llegan muy sobre la hora”.

En adición, Russo resaltó: “Hoy Lanús tiene jugadores convocados y entiendo que se va a cumplir lo que se dijo en la reunión de la Liga. También estaban citados Canale a Paraguay y Sepúlveda a Chile, pero se lesionaron los dos. Wlk va a Japón, calculá que vuelve el jueves y aparte con el cambio de horario que hay y demás es un lío”.

🗣🎙 Nicolás Russo, presidente de Lanús, habló con @hugorbalassone y equipo en #Fútbol910, y fue claro con respecto a cuándo van a jugar con River por los octavos de final del Torneo Clausura. pic.twitter.com/1Tel7yFnqU — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) November 11, 2026

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Por último, sobre este tema, cerró: “Igual esto ya estaba hablado de antemano. Que los equipos que tienen jugadores convocados para los diferentes seleccionados iban a jugar a último momento, o sea el día domingo“.

El boceto: a falta de confirmación oficial, así se jugarían los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

Vélez – Belgrano, 20:00 en el Estadio José Amalfitani.

Sábado 21 de noviembre

Defensa – Barracas Central, 15:00 en el Estadio Tito Tomaghello.

Argentinos Juniors – Independiente, 17:00 en el Estadio Diego Armando Maradona.

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Domingo 22 de noviembre

Rosario Central – Gimnazia (M), 16:00 en el Estadio Gigante de Arroyito.

River – Lanús, 19:00 en el Estadio Monumental.

Instituto – Huracán, 22:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lunes 23 de noviembre

Gimnasia (LP) – Newells, 17:00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Miércoles 25 de noviembre

Boca – Independiente Rivadavia, 21:00 en La Bombonera.

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La llave del Clausura

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

Cuándo se juegan todas las instancias mata-mata del Clausura

La AFA determinó que los partidos de los octavos de final se disputen el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, como Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21, por lo que su partido de 8avos lo disputará el miércoles 25/11 en La Bombonera. Así es el cronograma completo.