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Enzo Fernández pasó por el Monumental y fue recibido por Di Carlo: “En casa”

El mediocampista de la Selección Argentina visitó la cancha de River antes de los amistosos de la fecha FIFA.

Enzo Fernández, en el Estadio Monumental
© @RiverPlateEnzo Fernández, en el Estadio Monumental

Enzo Fernández aprovechó su estadía en el país por la fecha FIFA para visitar el Estadio Monumental. El centrocampista argentino regresó al club de sus amores, recorrió las instalaciones y fue recibido por el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo.

“Enzo en su casa, con el Manto Sagrado y el amor por River de siempre. En su visita al Monumental, @EnzoFe17 fue recibido por el presidente @stefanocdicarlo en el despacho presidencial”, publicó la cuenta oficial del Millonario.

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El posteo estuvo acompañado de dos fotos en las que se ve al propio Enzo sosteniendo una camiseta de regalo con su nombre y el 13, número que utilizaba en su época como jugador de River.

Cabe recordar que, recientemente en una entrevista con ‘Los Edul’, Enzo Fernández reafirmó su deseo de volver a jugar en el club de Núñez. Sin emargo, también dejó en claro que todavía faltan años para que se concrete su retorno.

La historia de Enzo Fernández en el Estadio Monumental

Antes de reunirse con Stefano Di Carlo, el mediocampista de Manchester City y la Selección Argentina caminó por las tribunas del Estadio Monumental y publicó una foto en su cuenta de Instagram acompañada del mensaje: “En casa”.

La historia que publicó Enzo Fernández en Instagram

La historia que publicó Enzo Fernández en Instagram

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En síntesis

  • Enzo Fernández visitó el Estadio Monumental y se reunió con Stefano Di Carlo.
  • Enzo recibió una camiseta de regalo con su nombre y el número 13.
  • Manchester City es el equipo actual del jugador de la Selección Argentina.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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