Todavía no empezó la cuarta, pero la tan esperada fecha 7 de la Copa de la Liga ya tiene días y horarios confirmados. Entre el sábado 24 de febrero y el lunes 26 se llevarán a cabo todos los clásicos y emparejamiento; entre ellos, el Superclásico entre River y Boca.

El partido más convocante de la fecha será el que tendrá lugar en el Monumental. El equipo de Martín Demichelis recibirá al de Diego Martínez domingo 25 a las 17 horas. Será el primer compromiso de ese día, que se completará con otros cuatro duelos muy atractivos: Gimnasia vs. Estudiantes, Newell’s vs. Rosario Central, Instituto vs. Godoy Cruz y Lanús vs. Banfield.

El sábado tendrá 3 clásicos. Independiente y Racing abrirán la fecha en el Libertadores de América y lo seguirán Huracán y San Lorenzo (en simultáneo se jugará Sarmiento vs. Barracas). A última hora del 24 chocarán Belgrano vs. Talleres y Unión vs. Independiente Rivadavia.

Argentinos-Platense será el plato fuerte del lunes. Ese día se cerrará la fecha con 3 interzonales: Defensa y Justicia vs. Riestra, Vélez vs. Tigre y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Así se jugará la fecha 7 de la Copa de la Liga

Sábado 24 de febrero

17.00 Independiente vs. Racing

19.30 Sarmiento vs. Barracas Central

19.30 Huracán vs. San Lorenzo

22.00 Belgrano vs. Talleres

22.00 Unión vs. Independiente Rivadavia

Domingo 25 de febrero

17.00 River vs. Boca

19.45 Gimnasia vs. Estudiantes

19.45 Newell’s vs. Rosario Central

22.00 Lanús vs. Banfield

22.00 Instituto vs. Godoy Cruz

Lunes 26 de febrero

17.00 Argentinos vs. Platense

19.15 Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

21.30 Vélez vs. Tigre

21.30 Central Córdoba vs. Atlético Tucumán