Luego de conocerse que el habilidoso ya no jugará en el Fortín, revelaron cuáles fueron los episodios que llevaron a esta decisión.

Otro conflicto con Ricardo Centurión: se supo el motivo por el que no jugará más en Vélez

A pesar de que Gustavo Quinteros intentó recuperar a Ricardo Centurión para este 2024, las posibilidades del futbolista de volver a vestir la camiseta de Vélez Sarsfield se agotaron. Así lo confirmó el periodista Hernán Poggi esta semana.

“Estoy en condiciones de decir que Ricardo Centurión no va a jugar más en Vélez. No creo que siga. Hay una cuestión contractual, hasta diciembre, pero ya no hay amparo. Está como en el Chinchón, menos diez“, explicó el conductor de Vélez a Fondo sobre la situación del surgido de Racing.

El DT de los de Liniers lo convocó incluso para el duelo de febrero ante Sportivo Las Parejas por Copa Argentina y no volvió a hacerlo a pesar de que tuvo el interés de llamarlo con el objetivo de recuperar el talento que supo demostrar en otros tramos de su carrera.

El medio Sábado Vélez dio detalles este jueves de los episodios que llevaron a la decisión de que no vuelva a jugar en el club: “El jugador viene ausentándose con frecuencia a las prácticas, algunas faltas con justificación y otras no“.

“Iba a ser convocado para varios partidos y debido a ausencias injustificadas, el cuerpo técnico decidió bajarlo. Para otros, Centurión mismo pidió no estar. En la última semana, se ausentó a 3 entrenamientos por una gastroenteritis con aval médico“, completaron.

Reunión clave entre Vélez y Centurión

En este contexto, en el que Ricky tiene contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de este año, la Comisión Directiva y el Departamento Médico del club se reunirán con Centurión y su entorno para definir su futuro y afirman que hasta ahora no se rescindirá su vínculo.

El último partido de Centurión

A préstamo en Barracas Central, el ex Boca y São Paulo afrontó su último encuentro oficial hace ya más de un año, el 16 de abril del 2023, justo ante el Fortín. Solamente jugó 10 encuentro en el club que recién había ascendido.