Diego Milito apuesta a la presidencia de Racing: "No tiene contra"

Como ya sucedió en River con Daniel Alberto Passarella, como sucede en Boca con Juan Román Riquelme, también como sucedió en Estudiantes de La Plata con Juan Sebastián Verón; hay un exjugador de la Selección Argentina que está preparándose para ser el presidente del equipo en el que inició su carrera como profesional.

Se trata de Diego Milito, quien según avanzó el periodista Hernán Feler en DSports Radio tiene serias intenciones de postularse en las próximas elecciones de comisión directiva que se celebrarán en Racing en diciembre de este año, luego de haber ejercido funciones de director deportivo del club desde 2017 hasta 2020.

“Me dijeron que se está preparando día y noche, que sueña con esto, que se está rodeando muy bien, que tiene una mirada a largo plazo, que ha viajado mucho a Europa en este último tiempo para conocer, para escuchar, para aprender. Es cuestión de que él decida. Si lo decide, lo va a conseguir. Me cuentan que no tiene contra. Si lo resuelve hablando con su familia, Diego Milito va a ser candidato a presidente de Racing”, manifestó.

La información de Hernán Feler fue respaldada por el periodista Ariel Ludueña, quien cubre el día a día de La Academia. “Tanto desde el arco oficialista como del arco opositor están preparando el terreno para convencerlo. Hay un encargado, yo no puedo dar el nombre, que está intercediendo con el sueño de que haya una lista única que presente a Diego Milito como presidente”, manifestó.

Y agregó: “Lo que está haciendo el oficialismo para abrirle las puertas a Diego Milito es hacer a un costado a aquellos dirigentes con los que Milito había entrado en conflicto y mantenido diferencias tanto públicas como privadas. La relación con Víctor Blanco (actual presidente) hoy es correcta. El tiempo ha hecho que puedan tener un canal de diálogo mejor del que había en 2020“.

El ciclo de Milito como director deportivo de Racing

El exdelantero de la Selección Argentina que fue campeón de Champions League con Inter de Milán asumió el cargo de director deportivo de Racing con Víctor Blanco como presidente en diciembre de 2017, poco más de un año y medio después de su retiro como futbolista profesional.

Durante su gestión escogió a Eduardo Coudet como entrenador de un exitoso proceso que llevó al club a conquistar la Superliga Argentina en 2018/2019 y también el Trofeo de Campeones 2019. Atrajo a futbolistas que mostraron altos rendimientos en aquella campaña, como Leonardo Sigali, Walter Bou y Alejandro Donatti; además de otros como Walter Montoya, Alejandro Barbona y Matías Rojas.

En noviembre de 2020, después de elegir a Sebastián Beccacece como sucesor de Coudet, presentó su renuncia alegando diferencias con la comisión directiva y dejando una recordada frase que ponía de manifiesto la diferencia de criterios en la gestión: “La inversión no puede considerarse un gasto”.

Los números de Milito como jugador de Racing

Diego Milito tuvo dos ciclos como futbolista de Racing. El que se prolongó desde su debut en 1999 hasta que le tocó partir a Europa a inicios de 2024 y el que lo encontró en su regreso desde el Viejo Continente como jugador consagrado a nivel mundial, desde 2014 a 2016.

En total disputó 221 partidos oficiales con la camiseta de Racing y convirtió 59 goles. Logró además un título en cada uno de esos ciclos: el del Torneo Apertura en 2001 y el del Torneo Transición 2014.