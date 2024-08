El presente de San Lorenzo es preocupante. Futbolísticamente no es nada bueno lo del equipo de Boedo, pero peor está la parte institucional. Todo eso hace que el hincha viva una desilusión permanente y sea difícil llevar el día a día, sobre todo porque hay nombres con pasado glorioso como Néstor Ortigoza, a quien se corrió en su rol de ser quien maneje las riendas del fútbol y también Leandro Romagnoli, quien es el entrenador del primer equipo.

Eliminado de la Libertadores

Es cierto que el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores fue muy poco amigable con San Lorenzo. Le tocó enfrentar a Atlético Mineiro en octavos de final y, de avanzar, se vería las caras con Fluminense o Gremio en cuartos de final. Así y todo, en la previa a la llave contra el Galo, parecía casi imposible que los de Romagnoli puedan avanzar, pero la realidad es que la llave fue sumamente pareja y, solamente por detalles, se impusieron los brasileños.

La palabra de Romagnoli tras la caída en Brasil

San Lorenzo cayó 1 a 0 ante Atlético Mineiro y el Pipi habló en conferencia de prensa sobre su futuro: “Quiero seguir. Tengo fuerzas porque estoy en el lugar que quiero. Soy consciente que los resultados no se dan y eso me entristece. Hay mejora y evolución pero después todo se resume a resultados, que no los podemos conseguir para que el equipo respire. Saben lo que quiero al club y si deciden que venga otro DT lo voy a entender. No hay ningún problema. Quiero ayudar a San Lorenzo”.

Pipi Romagnoli. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Quiero felicitar a los jugadores por el partidazo que hicieron. Neutralizamos al rival, tuvimos las mejores situaciones para convertir. Merecimos más pero no se nos está dando. Eso es lo que más tristeza nos da, porque las cosas las estamos haciendo bien pero no se vio reflejado en el resultado”.

Los números del Pipi Romagnoli en San Lorenzo

Hace años que San Lorenzo viene a los tumbos. El ciclo de Rubén Darío Insúa fue un oasis que llevó al elenco de Boedo a disputar la Copa Libertadores en 2024. Marcelo Moretti decidió que el Gallego se marche -y lo hizo en medio de polémicas con el presidente- y si bien se buscaron entrenadores de renombre y con experiencia, finalmente la decisión fue mantener a Romagnoli, quien se encontraba en la Reserva. Las estadísticas marcan que el Pipi dirigió al Ciclón en 19 oportunidades con cuatro victorias, siete empates y ocho caídas, lo que da un porcentaje de puntos ganados del 33%.