Por qué en Argentina no está la tecnología de Ojo de Halcón: cuántos millones cuesta

Iban cinco minutos del segundo tiempo en el Mario Alberto Kempes y River volvía a ponerse en ventaja en el Superclásico tras el empate que había logrado Boca en la culminación del primer tiempo. Nacho Fernández enviaba un centro con un tiro libre y una serie de rebotes hacía que Cristian Lema meta un gol en contra para que los de Demichelis se pongan 2 a 1 arriba.

Sin embargo, mediante revisión del VAR, los colegiados en cabina objetaron la decisión de Yael Falcón Pérez de convalidar el gol y el mismo fue anulado, ya que se constató mediante las cámaras del videoarbitraje que la pelota no había ingresado en su totalidad producto de una enorme atajada de Sergio Romero.

La decisión dividida entre los árbitros trajo polémica al Superclásico y más aún tras el resultado final a favor de Boca por 3 a 2. De hecho, se instaló un debate acerca de la inclusión de la tecnología del Ojo de Halcón en el fútbol argentino, en la que se instalan diversas cámaras de video de alta velocidad que detectan con precisión si el balón ingresa o no en su totalidad en el arco.

Además, a este sistema que se utiliza en las grandes ligas y competencias a nivel mundial se suma la incorporación de un chip en la pelota vinculado al reloj de los árbitros, el “goalref“. Si la misma ingresa en su totalidad, el brazalete de los colegiados vibra automáticamente y se convalida el tanto. En el fútbol argentino no se usa esta tecnología y, hasta la polémica del gol anulado a River en el Superclásico, no era una cuestión de debate en la Copa LPF y la Liga Profesional.

¿Por qué no se usa el Ojo de Halcón en el fútbol argentino?

El principal motivo es su elevado costo por temporada. La instalación y el mantenimiento de este sistema de apoyo tecnológico al arbitraje cuesta 4 millones de euros por temporada, por lo que desde la Liga Profesional se niegan a invertir semejante dinero. La misma postura tomaron en la liga de España, donde curiosamente este fin de semana ocurrió un hecho similar al del Superclásico en el Real Madrid vs. Barcelona.

¿Qué dijo Chiquito Romero sobre la jugada de la polémica?

Luego del triunfo de Boca, el arquero xeneize habló sobre la jugada que terminó derivando en la anulación del segundo gol de River en el Superclásico disputado en Córdoba: “No, no alcanzó a entrar. Lo importante es que la tecnología muchas veces se usa bien, pero lo más importante es que el árbitro tenga el reloj, que te dice si fue gol o no al instante“. Además, Chiquito propuso que implementen en Argentina la tecnología que indica si la pelota cruzó toda la línea.

Y luego reveló detalles sobre cómo vivió los minutos de incertidumbre sobre el campo: “Me quedé en el arco (en lugar de ir con el árbitro) porque la pelota fue muy al límite. Ni yo les podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Entonces, como fue tan al límite, esperé a la decisión del VAR“.

¿Qué dijo Martín Demichelis sobre la jugada de la polémica?

“No sé, no la vi”, exteriorizó el director técnico de River sobre dicha acción en conferencia de prensa.

Las posibles soluciones si no se instala el Ojo de Halcón

Una de la posibilidades para solucionar las polémicas como la ocurrida en el Superclásico, sin la utilización del Ojo de Halcón o el Goalref sería que se instalen cámaras que ayuden al VAR y a la televización en la zona cercana a la línea del arco, y que se usen para repeticiones en las que el arbitraje necesite chequear si la pelota ingresa o no en su totalidad en el arco.