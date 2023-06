¿Por qué no juega el Laucha Acosta en el partido de Lanús contra Unión por la Liga Profesional?

Lanús visitará a Unión en el marco de un partido pendiente de la Fecha 14 de la Liga Profesional 2023. El partido se disputa en el Estadio 15 de Abril desde las 15.30 horas.

En el medio de la denuncia de su ex pareja, Ludmila Isabella, se confirmó que el Laucha Acosta no estará presente en la lista de convocados y que no viajará a Santa Fe.

¿Qué dijo el club sobre Lautaro Acosta y por qué no juega en Lanús?

La denuncia al Laucha Acosta por violencia de género ocurrió en la última semana, por lo que la situación puertas para adentro del club es muy tensa. Lanús tomó una decisión al respecto.

Desde la institución decidieron activar el protocolo para estos casos y le otorgaron una “licencia por cuestiones personales”. De esta manera, Lautaro Acosta estará ausente ante Unión, y no se sabrá cuándo volverá a las canchas hasta que avance su situación judicial.