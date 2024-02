En una nueva edición del Huracán vs. San Lorenzo, llama la atención que Matías Cóccaro no aparezca como protagonista. El Zorro supo dar que hablar en esta clase de partidos, no solo por sus goles, sino también por sus cruces con los futbolistas del Ciclón.

El delantero no dirá presente porque fue transferido al CF Montreal de la MLS. Huracán vendió el 90% del pase a 2 millones de dólares y oficializó su salida a finales de enero. De esta manera, el goleador le puso punto final a un exitoso ciclo que comenzó en 2021.

Cóccaro se fue de Huracán con un saldo de 31 goles y 7 asistencias en 110 partidos oficiales disputados. Además, logró convertirle goles tanto a San Lorenzo en el Tomás Adolfo Ducó como a Boca en La Bombonera. Dejó un buen recuerdo en los hinchas.

La carta de Cóccaro al despedirse de Huracán

Gracias a todo el pueblo quemero por cada mensaje recibido. Una locura lo que estoy viviendo, intente leer todo y muy hermoso. Simplemente gracias por dejarme ser parte de un pedazito de su gran historia, se va un hincha más. Y dale Globo, dale!

Lo mejor siempre globo, somos una gran familia y el año pasado lo demotramos, la sacamos adelante todos juntos cuando pensaban que estabamos muertos. Los voy a extrañar mucho. Vamos que vamos, Globo. The Fox.

El último cruce de Cóccaro con Bareiro

En la última edición del clásico, el delantero de San Lorenzo empató el partido sobre la hora y fue corriendo a hacerse un bigote frente al banco de Huracán, donde se encontraba el Zorro. “Fue para un tío de Paraguay”, argumentó el futbolista del Ciclón.

Luego, el uruguayo salió al cruce: “Nos festejaron el gol en la cara, no sabía que tenia un ídolo. Cuando quiera le mando la camiseta. Siempre que hace goles se acuerda de mí o por ahí por alguna que otra cosita estará pensando en mí“.